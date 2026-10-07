बिहार: नाबालिग को बचाने पहुंची पुलिस पर बरसे ईंट-पत्थर, SI-महिला दारोगा समेत चालक घायल

सिंहवाड़ा थाना क्षेत्र के निस्ता गांव में बुधवार रात नाबालिग बच्ची को बरामद करने पहुंची पुलिस टीम पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया। आरोप है कि आक्रोशित ग्रामीणों ने पुलिसकर्मियों पर लाठी-डंडे और ईंट-पत्थरों से हमला किया। घटना में एक एसआई, एक महिला दारोगा और डायल-112 वाहन का चालक घायल हो गया। हमले के दौरान एक पत्रकार के साथ भी मारपीट किए जाने की बात सामने आई है।

घटना के बाद रात के अंधेरे में पुलिसकर्मियों को मौके से हटकर अपनी जान बचानी पड़ी। हालांकि, पुलिस की ओर से अभी घटना की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। मामले की जानकारी मिलने के बाद एसएसपी जगुनाथ रेड्डी ने सिंहवाड़ा थानाध्यक्ष बसंत कुमार को मौके पर भेजकर जांच के निर्देश दिए हैं। साथ ही पुलिस टीम पर हमला करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने को कहा गया है।

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नाबालिग को छिपाकर रखने की मिली थी सूचना

बताया जाता है कि दूसरे जिले की रहने वाली एक नाबालिग बच्ची को सिंहवाड़ा थाना क्षेत्र के निस्ता गांव में कथित तौर पर छिपाकर रखा गया था। इसकी जानकारी बच्ची के परिजनों को मिली तो उन्होंने डायल-112 को सूचना दी। इसके बाद पुलिस टीम मामले की जांच और बच्ची को बरामद करने के लिए गांव पहुंची। पुलिसकर्मियों ने जब गांव के लोगों से बच्ची के संबंध में पूछताछ शुरू की तो कुछ ग्रामीण कथित तौर पर आक्रोशित हो गए। इसी दौरान विवाद बढ़ गया और पुलिस टीम के साथ धक्का-मुक्की शुरू हो गई। आरोप है कि इसके बाद ग्रामीणों ने लाठी-डंडे और ईंट-पत्थरों से पुलिसकर्मियों पर हमला कर दिया। अचानक हुए हमले से मौके पर अफरा-तफरी मच गई।

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महिला दारोगा की पीठ पर ईंट से वार

जानकारी के मुताबिक, बच्ची के परिजनों की सूचना पर डायल-112 की टीम शंभू शर्मा के नेतृत्व में गांव पहुंची थी। इसी दौरान ग्रामीणों ने पुलिस टीम को घेरकर हमला कर दिया। हमले में महिला दारोगा की पीठ पर ईंट-पत्थर से वार किए जाने की बात सामने आई है। वहीं, एक एसआई के दाहिने हाथ में गंभीर चोट लगी है, जबकि डायल-112 वाहन के चालक की कनपटी में चोट लगने की जानकारी सामने आई है। ग्रामीणों ने पुलिस वाहन को भी निशाना बनाया और उस पर लाठी-डंडे तथा ईंट-पत्थर बरसाए।

पत्रकार से भी मारपीट का आरोप

घटना के दौरान मौके पर मौजूद पत्रकार नीरज कुमार के साथ भी ग्रामीणों द्वारा मारपीट किए जाने की बात सामने आई है। हमले के बाद स्थिति बिगड़ती देख पुलिसकर्मियों ने किसी तरह मौके से हटकर अपनी जान बचाई।

हमलावरों की पहचान में जुटी पुलिस

घटना के बाद वरिष्ठ अधिकारियों ने मामले को गंभीरता से लिया है। एसएसपी जगुनाथ रेड्डी के निर्देश पर सिंहवाड़ा थानाध्यक्ष बसंत कुमार मौके पर पहुंचे और मामले की जांच शुरू की। पुलिस हमले में शामिल लोगों की पहचान करने में जुटी है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले पर आधिकारिक तौर पर विस्तृत जानकारी देने से बच रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि घटना से जुड़े सभी पहलुओं की जांच की जा रही है और दोषियों की पहचान होने के बाद उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।