बिहार: पुलिस कस्टडी से फरार हत्या का आरोपी ट्रेन में कर रहा था सफर, RPF ने फोटो से पहचानकर दबोचा

कोलकाता में हत्या के मामले में गिरफ्तार होने के बाद पुलिस कस्टडी से फरार हुआ नामजद आरोपी दरभंगा जंक्शन से पकड़ा गया है। रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) की दरभंगा पोस्ट ने ऑपरेशन रेल प्रहरी के तहत आरोपी को ट्रेन संख्या 13155 से गिरफ्तार किया। आरोपी की पहचान मोहम्मद मुस्ताक उर्फ आसिफ उर्फ सरफराज (36) के रूप में हुई है।

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आरपीएफ ने ट्रेन की निगरानी के दौरान उपलब्ध फोटो से आरोपी का मिलान किया। पहचान की पुष्टि के लिए संबंधित पुलिस अधिकारियों से संपर्क किया गया। पुष्टि होने के बाद आरोपी को आरपीएफ की सुरक्षित अभिरक्षा में रखा गया। बाद में आवश्यक कागजी प्रक्रिया पूरी कर उसे कोलकाता पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया।आरपीएफ पोस्ट दरभंगा के पोस्ट कमांडर पुखराज मीणा ने बताया कि पांच अक्टूबर को डीएससीआर समस्तीपुर से सूचना मिली थी कि कोलकाता के गार्डन रीच थाना में दर्ज हत्या के मामले का नामजद आरोपी ट्रेन संख्या 13155 से यात्रा कर रहा है। सूचना मिलते ही आरपीएफ के अधिकारियों और जवानों को अलर्ट कर दिया गया। इसके बाद ट्रेन की निगरानी शुरू की गई और आरोपी की तस्वीर सभी संबंधित जवानों को उपलब्ध कराई गई।ट्रेन संख्या 13155 के दरभंगा जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर एक पर करीब 9:15 बजे पहुंचने पर ड्यूटी पर तैनात प्रधान आरक्षी इंद्रजीत ने एक यात्री की पहचान विभाग की ओर से उपलब्ध कराए गए फोटो से की। फोटो से मिलान होने के बाद आरपीएफ जवानों ने यात्री को रोक लिया। इसके बाद गार्डन रीच पुलिस और अन्य संबंधित अधिकारियों से संपर्क कर आरोपी की पहचान और मामले की पुष्टि की गई। पुष्टि होने के बाद आरोपी को आरपीएफ की सुरक्षित अभिरक्षा में रखा गया। उसकी निगरानी के लिए जवानों की तैनाती की गई और कोलकाता पुलिस को इसकी सूचना दी गई।पुलिस के अनुसार, मोहम्मद मुस्ताक के खिलाफ गार्डन रीच थाना कांड संख्या 170/26, दिनांक 6 अगस्त 2026 को भारतीय न्याय संहिता की धारा 103 के तहत हत्या का मामला दर्ज है। इसी मामले में उसे गिरफ्तार किया गया था। आरोपी समस्तीपुर जिले के दलसिंहसराय थाना क्षेत्र के पांध गांव, पोस्ट चकभुद्दीन का रहने वाला बताया गया है।पुलिस के मुताबिक, दो अक्टूबर की रात आरोपी को मेडिकल जांच के लिए नाडियाल स्थित जीआरएसजी अस्पताल ले जाया जा रहा था। रात करीब 9:40 बजे से 11:25 बजे के बीच राजाबागान थाना क्षेत्र के जेड-3/15, नाडियाल विलेज रोड स्थित नाडियाल जुबोशक्ति क्लब के पास उसने ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों का विरोध किया। इसी दौरान वह पुलिस अभिरक्षा से फरार हो गया। इसके बाद गार्डन रीच थाना में कांड संख्या 244/26, दिनांक 3 अक्टूबर 2026 को भारतीय न्याय संहिता की धारा 262 के तहत अलग मामला दर्ज किया गया। पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई थी। इसी क्रम में पांच अक्टूबर को डीएससीआर समस्तीपुर से आरपीएफ दरभंगा पोस्ट को सूचना मिली कि आरोपी ट्रेन संख्या 13155 से यात्रा कर रहा है। सूचना के आधार पर आरपीएफ ने ट्रेन की निगरानी की और दरभंगा जंक्शन पहुंचने पर आरोपी को पहचानकर पकड़ लिया।आरोपी की गिरफ्तारी की सूचना मिलने के बाद गार्डन रीच पुलिस, कोलकाता के उपनिरीक्षक रिज्वानुजमान मौला समेत चार अधिकारी और कर्मी छह अक्टूबर को आरपीएफ पोस्ट दरभंगा पहुंचे। आवश्यक कानूनी और कागजी प्रक्रिया पूरी करने के बाद आरोपी को सुपुर्दगी नामा के माध्यम से कोलकाता पुलिस को सौंप दिया गया। इसके बाद कोलकाता पुलिस आरोपी को आगे की कानूनी प्रक्रिया के लिए ट्रांजिट रिमांड लेने के उद्देश्य से रेलवे कोर्ट, समस्तीपुर ले गई। आरपीएफ के अनुसार, पूरी कार्रवाई के दौरान आरोपी की सुरक्षा और निगरानी के लिए जवानों की तैनाती की गई थी।