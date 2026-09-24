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बिहार: बोलेरो की टक्कर से सड़क पर गिरे बाइक सवार, पिकअप ने रौंदा; दो युवकों की मौत, एक घायल

Thu, 24 Sep 2026 06:12 PM IST
दरभंगा ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, दरभंगा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, दरभंगा Published by: दरभंगा ब्यूरो Updated Thu, 24 Sep 2026 06:12 PM IST
सार

दरभंगा-बिरौल स्टेट हाईवे-56 पर भरत चौक के पास बोलेरो की टक्कर से सड़क पर गिरे दो बाइक सवार युवकों को तेज रफ्तार पिकअप ने रौंद दिया। हादसे में गोविंद और अंगद की मौत हो गई, जबकि विकास घायल है।

 

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Bihar Accident : Two youths riding bike fell road a hit Bolero crushed pickup,two youths death,third injured
बहेड़ा थाना - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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दरभंगा-बिरौल स्टेट हाईवे-56 पर भरत चौक के पास गुरुवार को तेज रफ्तार पिकअप ने सड़क पर गिरे बाइक सवार युवकों को रौंद दिया। हादसे में दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को इलाज के लिए डीएमसीएच रेफर किया गया है। मृतकों की पहचान बेनीपुर प्रखंड के धेरुख गांव निवासी गोविंद तांती (22) और अंगद (18) के रूप में हुई है। वहीं, घायल युवक की पहचान विकास कुमार राय के रूप में हुई है।

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बताया जाता है कि गोविंद और अंगद बाइक से बेनीपुर बाजार से अपने गांव धेरुख लौट रहे थे। इसी दौरान सामने से आ रही एक बोलेरो ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी। टक्कर के बाद दोनों युवक सड़क पर गिर गए। वे खुद को संभाल पाते, इससे पहले सामने से आ रही तेज रफ्तार पिकअप ने दोनों को रौंद दिया। पिकअप की चपेट में सड़क किनारे खड़ा विकास कुमार राय भी आ गया। हादसे के बाद पिकअप चालक वाहन लेकर फरार हो गया।

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घटना की सूचना मिलते ही बहेड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने दोनों मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए डीएमसीएच भेज दिया। घायल विकास कुमार राय को बेनीपुर अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उसे डीएमसीएच रेफर कर दिया।

हादसे के बाद मौके पर काफी देर तक अफरातफरी का माहौल रहा। आक्रोशित लोगों ने कुछ देर के लिए दरभंगा-कुशेश्वरस्थान स्टेट हाईवे जाम कर मुआवजे की मांग की। बहेड़ा थाना पुलिस ने लोगों को समझाकर जाम समाप्त कराया।

बहेड़ा थानाध्यक्ष पंकज कुमार ने बताया कि परिजनों को आवेदन देने के लिए कहा गया है। फिलहाल आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए डीएमसीएच भेज दिया गया है और घायल युवक का इलाज डीएमसीएच में चल रहा है। घटना की जानकारी मिलने के बाद मृतकों के परिजन भी मौके पर पहुंच गए।

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