बिहार में कोरोना: 81 फीसदी संक्रमितों में नहीं था कोई लक्षण, 246 लोग हुए ठीक

बिहार स्वास्थ्य विभाग के सचिव संजीव कुमार हंस ने गुरुवार, सात मई को एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने एक चार्ट भी शेयर किया है। चार्ट में साफ तौर पर बताया गया है कि बिहार में कोरोना संक्रमितों की संख्या 549 हो गई है जिनमें से 445 लोगों में कोई लक्षण नहीं दिखा है, जबकि 59 लोगों में लक्षण देखे गए, वहीं 43 लोगों का टेस्ट रिजल्ट अभी आया नहीं है।

#BiharFightsCorona main statistics at a glance. covid +ve cases-550

death-5

discharged/cured-246

active cases is 299

male-64% :female-36%

asymptomatic-445:symptomatic-59:rest being determined pic.twitter.com/GwiwhL1ReC