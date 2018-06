भाजपा पर लगातार हमलावर रहने वाले पार्टी के सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने इस बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने ट्वीट कर कहा, 'एनडीए में शामिल मेरे दोस्त बिहार के लिए कुछ काम करना शुरू करो नहीं तो अर्जुन यानी तेजस्वी यादव आपकी सत्ता हथियाने के लिए तैयार है। तेजस्वी यादव की चुनौती अब बिहार के हर कोने से सुनाई दे रही है...जय बिहार! जय हिंद!'

My dear friends of NDA Coalition! Start performing & executing for the state of Bihar or else...there are "Arjuns waiting to take over"...as Tejashwi Yadav's @yadavtejashwi challenge echoes in all corners of Bihar...Jai Bihar! Jai Hind!

उल्लेखनीय है कि इससे पहले, सिन्हा ने बिहार के लिए विशेष दर्जे की मांग को बकवास करार दिया था। उन्होंने कहा था कि आम चुनावों से पहले ऐसी मांग घड़ियाली आंसू बहाना है। बता दें कि बिहार के लिए विशेष राज्य के दर्जे की मांग जेडीयू और उनकी अपनी पार्टी के अलावा लोक जनशक्ति पार्टी जैसी सहयोगी पार्टियों की ओर से उठाई जा रही है।



सिन्हा ने कई ट्वीट कर नीतीश सरकार पर आरोप लगाया था कि बिहार में 'प्रदर्शन से ज्यादा प्रचार पर जोर है', जहां एनडीए करीब एक साल के लिए ही सत्ता में रहने वाली है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा था, 'जैसे-जैसे आम चुनाव दस्तक देना शुरू कर रहे हैं वैसे-वैसे घड़ियाली आंसू बहने शुरू हो गए हैं और नाटक फिर शुरू हो गया है। बिहार में सत्तारूढ़ गठबंधन केंद्र की अपनी ही राजग सरकार से राज्य के लिए एक बार फिर से विशेष दर्जे की मांग कर रहा है और वह भी खुलेआम।'

With the General Elections knocking at our doors, the Crocodile Tears are back...and the "drama" starts unfolding once again. The 'ruling coalition' in Bihar (NDA), is demanding special status for Bihar, yet again...that too from their own Central NDA Govt...and publicly.!?...1>2