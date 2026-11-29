राजधानी पटना में ठंड का असर धीरे-धीरे बढ़ने लगा है। सुबह के समय कोहरा और धुंध छाए रहने का अनुमान है, जबकि दिन चढ़ने के साथ आसमान साफ हो जाएगा। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार, अगले पांच दिनों तक मौसम में खास बदलाव की संभावना नहीं है। इस दौरान अधिकतम तापमान 26 से 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 15 से 16 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है।

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पटना में दो दिसंबर तक कैसा रहेगा मौसम?

29 नवंबर को पटना का अधिकतम तापमान 27 डिग्री और न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। वहीं, 30 नवंबर को न्यूनतम तापमान में एक डिग्री की गिरावट के साथ इसके 15 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का अनुमान है। एक दिसंबर को भी तापमान इसी स्तर पर बना रह सकता है। वहीं दो दिसंबर को अधिकतम तापमान और गिरकर 26 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है, जबकि न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस रह सकता है।

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पिछले 24 घंटे में कहां कैसा रहा मौसम?

बिहार में पिछले 24 घंटों के दौरान मौसम शुष्क बना रहा। सुबह के समय पूर्णिया और गयाजी में हल्के स्तर का कोहरा दर्ज किया गया। राज्य में अधिकतम तापमान 24.8 से 32.2 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा। सबसे अधिक 32.2 डिग्री सेल्सियस तापमान कैमूर जिले के भभुआ में दर्ज किया गया, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान 10.1 डिग्री सेल्सियस अरवल में रिकॉर्ड किया गया। राज्य का न्यूनतम तापमान 10.1 से 17.8 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा। गयाजी और पूर्णिया में न्यूनतम दृश्यता 800 मीटर दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार, अगले तीन से चार दिनों तक राज्य के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में किसी विशेष बदलाव की संभावना नहीं है। वहीं, अगले दो दिनों तक राज्य के अधिकांश हिस्सों में सुबह के समय हल्के से मध्यम स्तर का कोहरा छाया रह सकता है। पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में कहीं भी बारिश दर्ज नहीं की गई।



सुबह यात्रा करते वक्त बरतें सावधानी

मौसम विभाग ने स्पष्ट कहा है कि सुबह के समय कोहरे के कारण दृश्यता प्रभावित हो सकती है। ऐसे में सुबह यात्रा करने वाले लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है। वहीं, दिन में धूप निकलने से लोगों को ठंड से कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। सुबह के समय कोहरे के कारण कुछ इलाकों में दृश्यता प्रभावित हो सकती है। ऐसे में वाहन चालकों को सावधानी बरतने की जरूरत है। खासकर हाईवे और ग्रामीण सड़कों पर वाहन चलाते समय गति नियंत्रित रखने और फॉग लाइट का इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है।



