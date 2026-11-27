बिहार में मौसम का मिजाज धीरे-धीरे बदल रहा है। सुबह और रात में ठंड का एहसास बढ़ने लगा है, जबकि दोपहर में धूप निकलने से लोगों को राहत मिल रही है। इस बीच सुबह के समय कोहरा और धुंध लोगों की परेशानी बढ़ा सकते हैं। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार, राज्य के कुछ स्थानों पर हल्के से मध्यम स्तर का कोहरा छाए रहने की संभावना है। हालांकि, अगले सात दिनों तक बारिश के आसार नहीं हैं और पूरे प्रदेश में मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले पांच दिनों तक सुबह के समय राज्य के कुछ इलाकों में कोहरा छा सकता है। अगले सात दिनों तक बिहार में मौसम शुष्क बना रहेगा। बारिश की संभावना नहीं है। अगले दो दिनों तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में सुबह हल्के से मध्यम स्तर का कोहरा छा सकता है। इसके बाद दिन में आसमान साफ रहने और धूप निकलने का अनुमान है। अगले तीन से चार दिनों के दौरान अधिकतम और न्यूनतम तापमान में भी किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है।

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राजधानी पटना में सुबह हल्की धुंध के बाद दिन में आसमान साफ रहने का अनुमान है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, यहां अधिकतम तापमान 26 डिग्री और न्यूनतम तापमान 13 से 16 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। सुबह और देर रात ठंड का असर अधिक महसूस होगा, जबकि दोपहर में धूप निकलने से मौसम सामान्य रहेगा। पटना में 2 दिसंबर तक न्यूनतम तापमान धीरे-धीरे गिरकर करीब 14 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का अनुमान है।तापमान के पूर्वानुमान के अनुसार, उत्तर-पश्चिम बिहार में न्यूनतम तापमान 14 से 16 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। उत्तर-मध्य और उत्तर-पूर्व बिहार में न्यूनतम तापमान 16 से 18 डिग्री के आसपास रहने की संभावना है। वहीं, दक्षिण-पश्चिम बिहार में भी न्यूनतम तापमान 14 से 16 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। ऐसे में सुबह और रात के समय ठंड का असर बना रहेगा।राज्य में दर्ज तापमान के आंकड़ों के अनुसार, अरवल सबसे ठंडा जिला रहा। यहां न्यूनतम तापमान 11.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। दूसरी ओर, भभुआ में अधिकतम तापमान 31.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो प्रदेश में सबसे अधिक रहा। राज्य के विभिन्न जिलों में न्यूनतम तापमान 11.2 से 16.8 डिग्री सेल्सियस के बीच रिकॉर्ड किया गया। फिलहाल बिहार में मौसम का मिला-जुला असर देखने को मिल रहा है। सुबह कोहरा और रात में ठंड लोगों को सर्दी का एहसास करा रही है, वहीं दोपहर की धूप राहत दे रही है। मौसम विभाग के अनुसार, आने वाले दिनों में भी इसी तरह का मौसम बने रहने की संभावना है।राजधानी पटना में ठंड का असर धीरे-धीरे बढ़ने लगा है। सुबह और शाम के समय मौसम में ठंडक महसूस की जा रही है, जबकि दोपहर में धूप निकलने से लोगों को राहत मिल रही है। मौसम विज्ञान केंद्र, पटना की ओर से जारी पांच दिवसीय पूर्वानुमान के अनुसार, 27 नवंबर से एक दिसंबर तक सुबह के समय कोहरा या धुंध छाई रह सकती है। हालांकि, दिन चढ़ने के साथ आसमान साफ होने और धूप निकलने की संभावना है। 27 नवंबर को पटना का अधिकतम तापमान 26 डिग्री और न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। 28 नवंबर को अधिकतम तापमान 26 डिग्री और न्यूनतम 17 डिग्री रह सकता है। वहीं, 29 नवंबर को दिन का तापमान बढ़कर 27 डिग्री तक पहुंचने की संभावना है। इस दिन न्यूनतम तापमान भी 17 डिग्री रहने का पूर्वानुमान है। 30 नवंबर को पटना में अधिकतम तापमान 27 डिग्री और न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। वहीं, एक दिसंबर को अधिकतम तापमान 26 डिग्री और न्यूनतम तापमान 16 डिग्री रहने की संभावना है। यानी अगले पांच दिनों के दौरान तापमान में बड़े बदलाव के संकेत नहीं हैं।मौसम विभाग के मुताबिक, इन पांच दिनों में सुबह के समय फॉग और मिस्ट यानी कोहरा व धुंध का असर देखने को मिल सकता है। बाद में आसमान मुख्य रूप से साफ रहेगा। ऐसे में सुबह जल्दी घर से निकलने वाले लोगों को धुंध के कारण सतर्क रहने की जरूरत है। दिन में धूप निकलने से मौसम अपेक्षाकृत सामान्य बना रहेगा।