बिहार में अगले चार दिन सुबह छाएगा कोहरा, दिन में साफ रहेगा आसमान; पटना में कैसा रहेगा मौसम?

बिहार में नवंबर की शुरुआत के साथ सुबह और शाम के मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र, पटना की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार, पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में मौसम शुष्क बना रहा। गया जिले में सुबह के समय हल्के से मध्यम स्तर का कोहरा छाया रहा। इस दौरान राज्य में कहीं भी बारिश दर्ज नहीं की गई। मौसम विभाग के अनुसार, पिछले दिनों राज्य में अधिकतम तापमान 26.2 से 33.9 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया। दो नवंबर को औरंगाबाद में सबसे अधिक 33.9 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया। पिछले 24 घंटों में राज्य के अधिकतर स्थानों पर अधिकतम तापमान में कोई विशेष बदलाव नहीं हुआ।

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