PFI Controversy: बिहार आरजेडी अध्यक्ष के बिगड़े बोल, जगदानंद सिंह ने कहा- आरएसएस की तरह है पीएफआई

लालू प्रसाद यादव के राष्ट्रीय जनता दल के बिहार प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने आरएसएस को लेकर विवादित बयान दिया है। उन्होंने शनिवार को बोलते हुए प्रतिबंधित संगठन पीएफआई की तुलना आरएसएस से कर दी। उन्होंने कहा कि पीएफआई संगठन आरएसएस की तरह है। वे भी अपने समुदाय की सेवा करना चाहते हैं लेकिन आप उन्हें देशद्रोही क्यों कहते हैं? आरजेडी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष ने आगे कहा कि जब भी सुरक्षा बलों ने पाकिस्तानी एजेंटों के रूप में खतरनाक व्यक्तियों को गिरफ्तार किया, तो वे सभी लोग आरएसएस से संबंधित थे और हिंदू समुदाय के थे।

