बिहार: यूपी में दो आतंकवादियों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने सभी जिलों और रेलवे स्टेशनों पर जारी किया अलर्ट

उत्तर प्रदेश के लखनऊ में अल-कायदा के दो आतंकवादियों की गिरफ्तारी होने के बाद बिहार राज्य पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों और रेलवे स्टेशनों पर अलर्ट जारी किया है। बिहार पुलिस की विशेष शाखा और सीआईडी ने बताया कि सभी संवेदनशील और राज्य सीमा क्षेत्र के अधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं।

Bihar | State Police Headquarters issues alert in all districts and railway stations after two al-Qaeda terrorists were arrested in Uttar Pradesh's Lucknow. All sensitive and state border area authorities have been asked to remain alert: Special Branch of Bihar Police & CID