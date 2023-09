Bihar: सीएम के गृह जिला में अपराधियों ने पूर्व केंद्रीय मंत्री के रिश्तेदार को मारी गोली, जांच में जुटी पुलिस

नालंदा में बेखौफ अपराधियों ने एक युवक को गोली मारकर घायल कर दिया। घटना सिलाव थाना क्षेत्र अंतर्गत धरहरा गांव का है। घायल युवक गोली गांव निवासी राजनंदन प्रसाद का पुत्र प्रगति कुमार उर्फ पिंटू सिंह है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पिंटू सिंह पूर्व केंद्रीय मंत्री सह भाजपा नेता आरसीपी सिंह का रिश्तेदार है जबकि गोली मारने का आरोप सिलाव (उत्तरी) जिला परिषद सदस्य के पति और देवर पर लगा है।

#WATCH | "The one who was shot at is my close relative...he keeps coming to meet me, today also he came to meet me. But after he met me, there was an attempt to kill him. He was shot at and he was told that he should leave my side or else he would be killed...he (victim) is… pic.twitter.com/LE0K0YVa7v