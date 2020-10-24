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बिहारः छात्रों के सवाल-गौरवशाली अतीत के बावजूद शिक्षा की स्थिति बदहाल क्यों?
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नालंदा
Updated Sat, 24 Oct 2020 06:13 PM IST
प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय
- फोटो : Social media
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इस चुनाव में रोजगार अहम मुद्दा है। कई युवा लड़के हैं तो युवा मतदाता भी ज्यादा। ऐतिहासिक धरोहर नालंदा विश्वविद्यालय देखने आई नौजवानों की टोली सूबे की बदहाल शिक्षा से व्यथित दिखी।
इस चुनाव में रोजगार अहम मुद्दा है। कई युवा लड़के हैं तो युवा मतदाता भी ज्यादा। ऐतिहासिक धरोहर नालंदा विश्वविद्यालय देखने आई नौजवानों की टोली सूबे की बदहाल शिक्षा से व्यथित दिखी।