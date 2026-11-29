बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में मझौलिया रेल फाटक के दोनों ओर रेलवे की जमीन पर बनी अवैध झोपड़ियों को हटाने के लिए अतिक्रमण हटाओ अभियान शुरू किया गया। इस दौरान प्रशासन को अतिक्रमणकारियों के भारी विरोध का सामना करना पड़ा। जिला प्रशासन के सहयोग से रविवार को आरपीएफ और जीआरपी ने पुलिस बल की मौजूदगी में कार्रवाई शुरू की।

मझौलिया रेल फाटक के किनारे रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण का मामला पुराना है। बताया जा रहा है कि करीब दो दशक से लोग यहां झोपड़ियां बनाकर रह रहे हैं। इससे पहले सितंबर 2021 में मजिस्ट्रेट की तैनाती में इनके खिलाफ बुलडोजर चलाकर सभी घरों को ध्वस्त कराया गया था। हालांकि, इस कार्रवाई के बाद धीरे-धीरे वहां फिर से झोपड़ियां बस गईं। अब रेलवे ने दोबारा अतिक्रमण हटाने का अभियान शुरू किया है।

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रेलवे की जमीन से अवैध कब्जा हटाने पहुंचा प्रशासन

रेलवे की जमीन पर वर्षों से जमे अवैध कब्जाधारियों के खिलाफ आखिरकार प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी। भारी पुलिस बल और मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में जेसीबी से अतिक्रमण हटाने का काम शुरू किया गया। लेकिन जैसे ही मकानों पर जेसीबी का पंजा चला, मौके पर हंगामा शुरू हो गया। रेलवे ने इस बार मामले को गंभीरता से लेते हुए बड़ी कार्रवाई की है।

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इस दौरान किसी बड़े हंगामे की आशंका को देखते हुए मौके पर आंसू गैस दस्ता भी तैनात किया गया था। हालांकि, जैसे ही जेसीबी से मकानों को तोड़ने की कार्रवाई शुरू हुई, उनमें रह रहे लोगों ने जमकर विरोध किया और हंगामा करने लगे। हालात बिगड़ते देख पुलिस और जेसीबी को भी पीछे हटना पड़ा। इसके बाद प्रशासन ने लोगों को एक घंटे का समय दिया, जिसके बाद मौके पर माहौल शांत हुआ।

फिलहाल रेलवे की जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने की कार्रवाई को लेकर मौके पर गहमागहमी का माहौल बना हुआ है। वहीं, रेल पुलिस अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई में जुटी है।