नीतीश कुमार ने पीएम मोदी से की अश्लील वेबसाइट्स पर प्रतिबंध लगाने की मांग

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर अश्लील वेबसाइट्स पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। उन्होंने लिखा कि ऐसी वेबसाइट्स कुछ मामलों में महिलाओं के खिलाफ यौन अपराधों की वजह होती हैं।

Bihar CM #NitishKumar writes to PM Modi to ban porn sites, blames such sites for sexual crimes against women in some cases