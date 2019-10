बिहार: पत्रकारों पर भड़के नीतीश, भाजपा अध्यक्ष ने कहा- लापरवाही से आई बाढ़

बिहार के विभिन्न हिस्सों में भारी बारिश और बाढ़ के कारण 42 लोगों की मौत हो गई है। राज्य आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमित ने कहा, 'भागलपुर में गंगा नदी उफान पर है। कहलगांव का इलाका बुरी तरह प्रभावित है। एनडीआरएफ टीम को वहां तैनात किया गया है। राहत शिविर और सामुदायिक रसोईघर भी स्थापित किए गए हैं। अभी तक 42 मौतें हो चुकी हैं।'इसी बीच बिहार भाजपा के अध्यक्ष संजय जायसवाल ने नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने पटना में बाढ़ की स्थिति से निपटने में असफल रहने पर प्रशासन के ऊपर लापरवाही का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा, 'मैं पिछले तीन दिनों से पटना के हालात को लेकर परेशान हूं। बारिश 24 घंटे पहले रुक चुकी है। मगर लोग जलजमाव से परेशान हैं। यह प्रशासनिक लापरवाही दिखाती है।'जायसवाल ने यह बात मंगलवार को अपने फेसबुक पोस्ट पर लिखीं। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार को अगले 10 दिनों में पूरी स्थिति का विश्लेषण करके अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को पटना के कृष्णा मेमोरियल हॉल में राहत शिविर का दौरा किया और कहा कि शहर के प्रभावित लोगों के लिए सभी राहत प्रयास किए जा रहे हैं।

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि आज जलजमाव पर सवाल करने वालों से हम पूछना चाहते हैं कि मुंबई में पानी आया तो उसके बारे में क्या विचार है? हम पूछ रहे हैं कि देश के कितने हिस्सों में पानी आया? और दुनिया के कितने हिस्सों में पानी आया? सिर्फ पटना के कुछ मुहल्लों में पानी आया, क्या वहीं है समस्या? अमेरिका में क्या हुआ? क्या मतलब है इन सबका?



उन्होंने मीडिया पर निशाना साधते हुए कहा कि आपलोग तो लोग जन-जागरण के लिए काम नहीं करिएगा। जन-जागृति का भी काम करना चाहिए। लेकिन आपलोगों को इसकी कोई जरूरत नहीं है। आपको एबीसी का भी ज्ञान नहीं है। पूरा इंतजाम हो रहा है। इसके ड्रेनेज के लिए भी काम हो रहा है। पंपिंग के लिए बाहर से पंप मंगाया गया है। बड़े पैमाने पर इसका डिस्चार्ज होगा।

#WATCH A woman who was rescued from flooded Kankarbagh area of Patna breaks down while trying to recall her ordeal. #Bihar pic.twitter.com/0DQcnQlPkl