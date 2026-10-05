बिहार: तपस्वी नर्सिंग होम में साइबर क्राइम को लेकर छापेमारी, पांच युवा गिरफ्तार; पुलिस पर गंभीर आरोप

भागलपुर के जोगसर थाना क्षेत्र के आदमपुर स्थित तपस्वी हॉस्पिटल में साइबर अपराध से जुड़े मामले को लेकर पुलिस ने छापेमारी कर पांच युवकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक, हॉस्पिटल की पांचवीं मंजिल स्थित एक कमरे से कई मोबाइल फोन और साइबर अपराध से जुड़े दस्तावेज बरामद किए गए हैं।

गिरफ्तार युवकों की पहचान कृष्णा कुमार सोनी, तेजस्वी कुमार, नरहरि प्रियदर्शी, सनत कुमार और प्रहलाद कुमार के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार, सूचना के सत्यापन के बाद विशेष टीम ने हॉस्पिटल में छापेमारी की और संदिग्ध गतिविधियों के आधार पर पांचों युवकों को गिरफ्तार किया।

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वहीं, गिरफ्तार युवकों ने पुलिस की कार्रवाई पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। गिरफ्तार युवकों ने आरोप लगाया है कि इस पूरे मामले का मुख्य आरोपी डीएसपी सुधांशु का भांजा है और पुलिस उसे बचा रही है। युवकों का आरोप है कि पुलिस दबाव बनाकर उन्हें इस मामले में फंसा रही है। उन्होंने दावा किया कि वे निर्दोष हैं और पुलिस द्वारा दबाव बनाकर उन्हें साइबर अपराध से जोड़ने की कोशिश की जा रही है।

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हालांकि, डीएसपी सुधांशु के भांजे को मुख्य आरोपी होने और पुलिस द्वारा उसे बचाए जाने से जुड़े इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हुई है। पुलिस की ओर से इस आरोप पर क्या जवाब दिया जाता है, यह भी महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल, पुलिस की कार्रवाई और गिरफ्तार युवकों के आरोप आमने-सामने हैं। बरामद मोबाइल फोन और दस्तावेजों की तकनीकी जांच तथा पुलिस की आगे की जांच और कानूनी प्रक्रिया के बाद ही पूरे मामले की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।