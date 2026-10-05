फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Bihar ›   Bhagalpur News ›   Bihar news-Raid at Tapasvi Hospital Over Cybercrime; Five Youths Arrested, Serious Allegations Against Police

बिहार: तपस्वी नर्सिंग होम में साइबर क्राइम को लेकर छापेमारी, पांच युवा गिरफ्तार; पुलिस पर गंभीर आरोप

Mon, 05 Oct 2026 03:04 PM IST
भागलपुर ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भागलपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भागलपुर Published by: भागलपुर ब्यूरो Updated Mon, 05 Oct 2026 03:04 PM IST
सार

भागलपुर के तपस्वी हॉस्पिटल में साइबर अपराध से जुड़े मामले में पुलिस ने छापेमारी कर पांच युवकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मौके से मोबाइल फोन और साइबर अपराध से जुड़े दस्तावेज बरामद करने का दावा किया है, जबकि गिरफ्तार युवकों ने पुलिस पर उन्हें फंसाने और एक आरोपी को बचाने का आरोप लगाया है।

विज्ञापन
Bihar news-Raid at Tapasvi Hospital Over Cybercrime; Five Youths Arrested, Serious Allegations Against Police
पुलिस ने छापेमारी कर पांच युवकों को गिरफ्तार किया है। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

भागलपुर के जोगसर थाना क्षेत्र के आदमपुर स्थित तपस्वी हॉस्पिटल में साइबर अपराध से जुड़े मामले को लेकर पुलिस ने छापेमारी कर पांच युवकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक, हॉस्पिटल की पांचवीं मंजिल स्थित एक कमरे से कई मोबाइल फोन और साइबर अपराध से जुड़े दस्तावेज बरामद किए गए हैं।

विज्ञापन

गिरफ्तार युवकों की पहचान कृष्णा कुमार सोनी, तेजस्वी कुमार, नरहरि प्रियदर्शी, सनत कुमार और प्रहलाद कुमार के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार, सूचना के सत्यापन के बाद विशेष टीम ने हॉस्पिटल में छापेमारी की और संदिग्ध गतिविधियों के आधार पर पांचों युवकों को गिरफ्तार किया।

विज्ञापन

वहीं, गिरफ्तार युवकों ने पुलिस की कार्रवाई पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। गिरफ्तार युवकों ने आरोप लगाया है कि इस पूरे मामले का मुख्य आरोपी डीएसपी सुधांशु का भांजा है और पुलिस उसे बचा रही है। युवकों का आरोप है कि पुलिस दबाव बनाकर उन्हें इस मामले में फंसा रही है। उन्होंने दावा किया कि वे निर्दोष हैं और पुलिस द्वारा दबाव बनाकर उन्हें साइबर अपराध से जोड़ने की कोशिश की जा रही है।

विज्ञापन
विज्ञापन


ये भी पढ़ें- बिहार में चुनाव है : नीतीश कुमार ने अनंत सिंह पर 'काबू' पा लिया? आज JDU के नीरज के नामांकन से पहले दांव

हालांकि, डीएसपी सुधांशु के भांजे को मुख्य आरोपी होने और पुलिस द्वारा उसे बचाए जाने से जुड़े इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हुई है। पुलिस की ओर से इस आरोप पर क्या जवाब दिया जाता है, यह भी महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल, पुलिस की कार्रवाई और गिरफ्तार युवकों के आरोप आमने-सामने हैं। बरामद मोबाइल फोन और दस्तावेजों की तकनीकी जांच तथा पुलिस की आगे की जांच और कानूनी प्रक्रिया के बाद ही पूरे मामले की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed