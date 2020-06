बिहार: वायरल वीडियो पर घिरे तेजस्वी यादव, अशोक चौधरी ने भेजा कानूनी नोटिस

बिहार की नीतीश कुमार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने पूर्व उपमुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के नेता तेजस्वी यादव को कानूनी नोटिस भेजा है। नोटिस में यादव से 10 घंटे के अंदर जवाब मांगा गया है और कहा गया है कि यदि तेजस्वी माफी नहीं मांगते हैं तो उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया जाएगा।दरअसल, तेजस्वी यादव के एक ट्वीट को लेकर बवाल मचा हुआ है। तेजस्वी ने एक वीडियो ट्वीट किया था, जिस पर अशोक चौधरी ने आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि वीडियो को एडिट करके मानहानि की गई है। मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि ये ढोल बजवा पार्टी मुख्यमंत्री पर उंगली उठाते हैं।बता दें कि आरजेडी ने बिहार के भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी का एक वाडियो जारी किया था। इसमें लालू यादव के जन्मदिन पर प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए अशोक चौधरी गाली देते सुनाई दे रहे थे। वीडियो पर आरजेडी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी थी और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री से इसकी शिकायत करते हुए पत्र लिखा था।blockquote class="twitter-tweet">

— ANI (@ANI) June 15, 2020 मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में तेजस्वी यादव ने कहा था कि यह वीडियो देखने के बाद भगवान से प्रार्थना करता हूं कि वो आपको सद्बुद्धि दें। आप बेशक दिन भर हमें करोड़ों गालियां दें और दिलवाएं, लेकिन विधि व्यवस्था ठीक कर लें। बिहार को उद्योग, बेरोजगार युवाओं को नौकरी, श्रमिकों को रोजगार, सम्मान और राशन जरूर दें।इस वीडियो पर मंत्री अशोक चौधरी ने तेजस्वी और आरजेडी की तरफ से लगाए गए आरोपों का खंडन किया था। चौधरी ने वीडियो से छेड़छाड़ किए जाने का आरोप लगाते हुए तेजस्वी को नौंवी फेल कहा था। मंत्री ने कहा था कि उन्हें शोषित समाज का मतलब मालूम नहीं है। उन्होंने एक वीडियो को जारी करते हुए उसे असली बताया है।