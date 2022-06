Agneepath Scheme: आज भी 'अग्निपथ' योजना को लेकर बिहार में बवाल, ट्रेनों को बनाया निशाना, आगजनी-हाईवे जाम

केंद्र सरकार द्वारा सेना भर्ती को लेकर अग्निपथ योजना की घोषणा के बाद से इसका विरोध तेज हो गया है। बिहार के जहानाबाद और नवादा में युवा प्रदर्शनकारी लगातार दूसरे दिन सड़क पर उतर आए हैं। छात्रों ने मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और ट्रेनों को भी निशाना बनाया है। बताया जा रहा है कि छात्रों ने आक्रोश में आकर कई स्टेशनों पर ट्रेनों को रोक दी है। इतना ही नहीं कई जगह हाईवे पर टायर भी जलाए गए हैं जिससे यातायात व्यवस्था बाधित हो गई है।

#WATCH | Bihar: Armed forces aspirants protest in Munger against #AgnipathRecruitmentScheme

#WATCH | Bihar: Youth demonstrate in Chhapra, burn tyres and vandalise a bus in protest against the recently announced #AgnipathRecruitmentScheme pic.twitter.com/Ik0pYK26KY