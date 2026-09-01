बिहार: गया में भीषण सड़क हादसा, तेज रफ्तार हाइवा ने बाइक सवार महिला-पुरुष को कुचला; दोनों की मौत

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घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेज दिया। फिलहाल मृतकों की पहचान नहीं हो सकी है। पुलिस उनकी पहचान करने में जुटी है। हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। विज्ञापन

घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेज दिया। फिलहाल मृतकों की पहचान नहीं हो सकी है। पुलिस उनकी पहचान करने में जुटी है। हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

गया में मंगलवार को भीषण सड़क हादसा हो गया। मगध विश्वविद्यालय के समीप तेज रफ्तार हाइवा ने बाइक सवार एक महिला और पुरुष को कुचल दिया। हादसा इतना भीषण था कि दोनों की मौके पर ही मौत हो गई।