जोमैटो की पैरेंट कंपनी बदलेगी 2030 का EV प्लान: 12 लाख राइडर्स के बीच क्यों मुश्किल हुआ लक्ष्य? सामने आई वजह

देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के बीच जोमैटो और ब्लिंकइट की पैरेंट कंपनी इटर्नल अपने एक बड़े लक्ष्य पर दोबारा विचार कर रही है। कंपनी ने 2030 तक अपने पूरे डिलीवरी फ्लीट को 100 फीसदी इलेक्ट्रिक बनाने का लक्ष्य रखा था, लेकिन तेजी से बढ़ते कारोबार और डिलीवरी पार्टनर्स की संख्या ने इस योजना को चुनौतीपूर्ण बना दिया है। अब कंपनी नई समय-सीमा तय करने की तैयारी कर रही है। इसमें 2035 तक का लक्ष्य भी एक विकल्प हो सकता है। खास बात यह है कि कंपनी की नई योजना में सिर्फ दोपहिया इलेक्ट्रिक वाहन ही नहीं, बल्कि हाइपरप्योर के ट्रक और छोटे कमर्शियल वाहन भी शामिल होंगे।

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