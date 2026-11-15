सस्ते इंजन ऑयल के चक्कर में कहीं खराब न हो जाए आपकी कार: ये संकेत दिखते ही हो जाए अलर्ट, जानें देखभाल का तरीका

कहते हैं कार खरीदने के बाद उसकी देखभाल करना भी उतना ही जरूरी है, जितना उसे खरीदने के लिए सही बजट चुनना। खासकर इंजन ऑयल के मामले में की गई छोटी-सी लापरवाही आपकी जेब पर भारी पड़ सकती है। कई बार पैसे बचाने के चक्कर में लोग कार में लोकल या गलत ग्रेड का इंजन ऑयल डलवा लेते हैं। शुरुआत में इसका असर भले ही नजर न आए, लेकिन धीरे-धीरे इंजन को नुकसान पहुंच सकता है। अचानक माइलेज कम होना, साइलेंसर से धुआं निकलना और इंजन का बार-बार गर्म होना ऐसी ही कुछ परेशानियां हैं, जिन्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। आइए जानते हैं गलत इंजन ऑयल के कौन-से संकेत आपकी कार में दिखाई दे सकते हैं।

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