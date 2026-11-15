अब ड्राइविंग लाइसेंस पर फोटो-साइन बदलना हुआ आसान: घर बैठे मिनटों में कैसे करें ऑनलाइन आवेदन? जानें पूरा तरीका

ड्राइविंग लाइसेंस पर लगी फोटो पुरानी हो गई है या अपने सिग्नेचर बदलवाने हैं? तो अब इसके लिए बार-बार आरटीओ के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग ने इसका तरीका समझाने के लिए एक वीडियो भी जारी किया है। इसमें बताया गया है कि सारथी परिवहन पोर्टल पर आवेदन से लेकर ओटीपी वेरिफिकेशन और पेमेंट तक की प्रक्रिया कैसे पूरी करनी है। आइए, आसान भाषा में समझते हैं पूरा तरीका...

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