सेल्फ-ड्राइव कार बुक कर रहे हैं?: चाबी लेने से पहले ही जांचें ये पांच बातें, नहीं तो सफर में हो सकती है दिक्कत

कहीं घूमने जाने का प्लान हो या फिर शहर में अपनी सुविधा से सफर करना हो, सेल्फ-ड्राइव कार किराए पर लेना एक अच्छा विकल्प हो सकता है। इसमें आप खुद गाड़ी चलाते हैं और अपनी सुविधा के अनुसार सफर तय कर सकते हैं, लेकिन किराए पर कार लेते समय थोड़ी सी लापरवाही आपकी यात्रा का मजा खराब कर सकती है। गाड़ी में पहले से मौजूद खरोंच, खराब टायर या रेंटल एग्रीमेंट की शर्तों की जानकारी न होना बाद में परेशानी की वजह बन सकता है।

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