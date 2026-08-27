भारत में लॉन्च हुई नई यामाहा YZF-R2: कंपनी की पहली 204cc मोटरसाइकिल, जानें कीमत, वेरिएंट्स और फीचर्स

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गौरतलब है कि पिछले साल के आखिर में कम बिक्री और उच्च आयात शुल्क के कारण यामाहा ने अपनी 321cc क्षमता वाले R3 और MT-03 मॉडल को बंद कर दिया था। ऐसे में नई YZF-R2 के आने से यामाहा के भारतीय पोर्टफोलियो को एक नया विकल्प मिला है। जो सुपरस्पोर्ट्स सेगमेंट में ग्राहकों को ज्यादा वैरायटी उपलब्ध करेगा। विज्ञापन



कंपनी ने इसे तीन वेरिएंट्स में पेश किया है: Standard R2: 2.30 लाख रुपये (एक्स-शोरूम)

2.30 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) R2 with Quickshifter: 2.39 लाख रुपये (एक्स-शोरूम)

2.39 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) R2M (Sportier Variant): 2.53 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) गौरतलब है कि पिछले साल के आखिर में कम बिक्री और उच्च आयात शुल्क के कारण यामाहा ने अपनी 321cc क्षमता वाले R3 और MT-03 मॉडल को बंद कर दिया था। ऐसे में नई YZF-R2 के आने से यामाहा के भारतीय पोर्टफोलियो को एक नया विकल्प मिला है। जो सुपरस्पोर्ट्स सेगमेंट में ग्राहकों को ज्यादा वैरायटी उपलब्ध करेगा।कंपनी ने इसे तीन वेरिएंट्स में पेश किया है:

जापानी ऑटोमेकर यामाहा (Yamaha) ने अपनी बहुप्रतीक्षित नई स्पोर्ट्सबाइक Yamaha YZF-R2 को भारत में 2.30 लाख रुपये की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत पर लॉन्च कर दिया है। यह कंपनी की पहली 204cc क्षमता वाली मोटरसाइकिल है।