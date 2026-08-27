भारत में लॉन्च हुई नई यामाहा YZF-R2: कंपनी की पहली 204cc मोटरसाइकिल, जानें कीमत, वेरिएंट्स और फीचर्स
ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Amar Sharma Updated Thu, 27 Aug 2026 02:35 PM IST
सार
जापानी दोपहिया वाहन निर्माता Yamaha ने भारतीय बाजार में अपनी नई YZF-R2 लॉन्च कर दी है। नई 204cc सुपरस्पोर्ट मोटरसाइकिल R2 के जरिए कंपनी ने भारत में अपने सुपरस्पोर्ट पोर्टफोलियो में एक नया विकल्प जोड़ा है।
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विस्तार
जापानी ऑटोमेकर यामाहा (Yamaha) ने अपनी बहुप्रतीक्षित नई स्पोर्ट्सबाइक Yamaha YZF-R2 को भारत में 2.30 लाख रुपये की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत पर लॉन्च कर दिया है। यह कंपनी की पहली 204cc क्षमता वाली मोटरसाइकिल है।
गौरतलब है कि पिछले साल के आखिर में कम बिक्री और उच्च आयात शुल्क के कारण यामाहा ने अपनी 321cc क्षमता वाले R3 और MT-03 मॉडल को बंद कर दिया था। ऐसे में नई YZF-R2 के आने से यामाहा के भारतीय पोर्टफोलियो को एक नया विकल्प मिला है। जो सुपरस्पोर्ट्स सेगमेंट में ग्राहकों को ज्यादा वैरायटी उपलब्ध करेगा।
कंपनी ने इसे तीन वेरिएंट्स में पेश किया है:
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गौरतलब है कि पिछले साल के आखिर में कम बिक्री और उच्च आयात शुल्क के कारण यामाहा ने अपनी 321cc क्षमता वाले R3 और MT-03 मॉडल को बंद कर दिया था। ऐसे में नई YZF-R2 के आने से यामाहा के भारतीय पोर्टफोलियो को एक नया विकल्प मिला है। जो सुपरस्पोर्ट्स सेगमेंट में ग्राहकों को ज्यादा वैरायटी उपलब्ध करेगा।
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कंपनी ने इसे तीन वेरिएंट्स में पेश किया है:
- Standard R2: 2.30 लाख रुपये (एक्स-शोरूम)
- R2 with Quickshifter: 2.39 लाख रुपये (एक्स-शोरूम)
- R2M (Sportier Variant): 2.53 लाख रुपये (एक्स-शोरूम)
नई Yamaha R2 में कितना दमदार इंजन और कौन-से राइडिंग मोड्स मिलते हैं?Yamaha R2 में एक नया और दमदार इंजन दिया गया है, जो बेहतरीन परफॉर्मेंस का वादा करता है:
- इंजन आउटपुट: इसमें 204cc का लिक्विड-कूल्ड, 4-स्ट्रोक, 4-वॉल्व, DOHC सिंगल-सिलेंडर इंजन मिलता है। यह इंजन 10,000 rpm पर 26.14 bhp की मैक्सिमम पावर और 8,000 rpm पर 19.1 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है।
- यामाहा राइडिंग कंट्रोल (YRC): मोटरसाइकिल में तीन प्रीसेट राइडिंग मोड्स- स्ट्रीट (Street), स्पोर्ट (Sport) और रेन (Rain) दिए गए हैं।
- कस्टम राइड मोड्स: दिलचस्प बात यह है कि कंपनी राइडर्स को थ्रॉटल रिस्पॉन्स, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम (TCS) और क्विक शिफ्ट सिस्टम (QSS) को अपनी पसंद के अनुसार एडजस्ट करके एक कस्टम राइडिंग मोड बनाने की सुविधा भी देती है।
इस 200cc सुपरस्पोर्ट बाइक की डिजाइन और चेसिस कितनी हल्की है?Yamaha R2 का डिजाइन काफी हद तक भारत में बिकने वाली मौजूदा R15 जैसा ही दिखता है, लेकिन इसका चेसिस पूरी तरह से नया और एडवांस है:
- नया डायमंड फ्रेम: बाइक में हाई-टेंसिल स्टील ट्यूब डायमंड फ्रेम के साथ MotoGP से प्रेरित एल्युमीनियम डाई-कास्ट रियर आर्म दिया गया है।
- हल्का वजन: नए चेसिस डिजाइन की बदौलत R15 की तुलना में इसका फ्रेम 2.8 किग्रा हल्का है। इसका कुल कर्व वेट 149 किग्रा है।
- स्टेबिलिटी और रिजिडिटी: मोटरसाइकिल को अधिक मजबूती और स्थिरता देने के लिए इसमें 4-पॉइंट, पिवट-माउंटेड इंजन स्ट्रक्चर दिया गया है।
- कलर ऑप्शंस: यह बाइक 5 आकर्षक रंगों में उपलब्ध होगी। जिसमें डार्क ब्लूइश ग्रे, मैटेलिक ब्लैक, रेसिंग ब्लू, मैट व्हाइट पर्ल और मैटेलिक ग्रे जैसे रंग शामिल हैं।
Yamaha R2 में कौन-कौन से आधुनिक फीचर्स और हार्डवेयर दिए गए हैं?यामाहा ने इस नई स्पोर्ट्सबाइक को कई हाई-टेक और सेफ्टी फीचर्स से लैस किया है:
- डिस्प्ले व कनेक्टिविटी: इसमें टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन और यामाहा Y-Connect सपोर्ट के साथ 5-इंच का फुल-कलर TFT डिस्प्ले मिलता है।
- हार्डवेयर व ब्रेकिंग: बाइक में टेलीस्कोपिक फ्रंट सस्पेंशन, स्मार्ट की (Smart Key) सिस्टम, LED पोजिशन लाइट और ब्रेकिंग के लिए आगे 282 mm की रेडियल-माउंटेड फोर-पॉट कैलिपर सिंगल फ्लोटिंग डिस्क दी गई है।
- डायमेंशन: इसकी सीट की ऊँचाई 810 mm और व्हीलबेस 1,340 mm रखा गया है।
भारत में इसकी बुकिंग और डिलीवरी कब से शुरू होगी?कंपनी इस साल के आखिर तक देश भर में 600 से अधिक ब्लू स्क्वायर (Blue Square) प्रीमियम डीलरशिप्स खोलने का लक्ष्य रख रही है।
Yamaha R2 के लिए आधिकारिक बुकिंग फिलहाल शुरू हो चुकी है। जबकि ग्राहकों को इसकी डिलीवरी सितंबर के मध्य से मिलना शुरू हो जाएगी।