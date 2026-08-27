ह्यूंदै की सस्ती एंट्री-लेवल ईवी का इंतजार खत्म!: नई-जेनरेशन क्रेटा और i10 की भी पुष्टि, जानें पूरी डिटेल्स

ह्यूंदै (Hyundai) की बहुप्रतीक्षित एंट्री-लेवल इलेक्ट्रिक एसयूवी वित्तीय वर्ष 2026-27 (FY2027) की चौथी तिमाही में अपना ग्लोबल डेब्यू करेगी। अपने वैश्विक '2026 सीईओ इन्वेस्टर्स डे' सम्मेलन में कंपनी ने आधिकारिक घोषणा की है कि यह ऑल-न्यू A-सेगमेंट इलेक्ट्रिक एसयूवी अगले 8 महीनों के भीतर पेश कर दी जाएगी।

ग्लोबल सीईओ जोस मुनोज ने आने वाले आठ महीनों के रोडमैप का खुलासा करते हुए बताया कि भारत के लिए एकदम नई A-SUV EV के साथ-साथ ग्लोबल मार्केट के लिए ऑल-न्यू एलांट्रा (Elantra), आयॉनिक 3 (Ioniq 3), नई टक्सन और टक्सन हाइब्रिड और पहली सैंटा फे EREV जैसी गाड़ियां रोलआउट की जाएंगी।

ह्यूंदै ने स्पष्ट किया है कि वह अब से लेकर वर्ष 2030 तक भारतीय बाजार में 26 नए मॉडल्स लॉन्च करने की योजना बना रही है। इसमें कंपनी का लग्जरी सब-ब्रांड जेनेसिस (Genesis) भी शामिल है, जिसकी एंट्री भारत में 2027 तक होना पहले से तय है।भारत के लिए आने वाली नई एंट्री EV SUV में मिलने वाले प्रमुख फीचर्स: