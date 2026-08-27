फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Automobiles News ›   Hyundai Entry EV SUV to Debut in Q4 FY27; Next-Gen Creta and i10 Confirmed for India

ह्यूंदै की सस्ती एंट्री-लेवल ईवी का इंतजार खत्म!: नई-जेनरेशन क्रेटा और i10 की भी पुष्टि, जानें पूरी डिटेल्स

Thu, 27 Aug 2026 03:27 PM IST
Amar Sharma ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Amar Sharma Updated Thu, 27 Aug 2026 03:27 PM IST
सार

ह्यूंदै ने भारतीय बाजार के लिए अपनी भविष्य की उत्पाद रणनीति को लेकर कई अहम जानकारियां साझा की हैं। कंपनी की बहुप्रतीक्षित एंट्री-लेवल इलेक्ट्रिक एसयूवी अगले आठ महीनों के भीतर पेश की जाएगी।

विज्ञापन
Hyundai Entry EV SUV to Debut in Q4 FY27; Next-Gen Creta and i10 Confirmed for India
Hyundai - फोटो : Amar Ujala

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

ह्यूंदै (Hyundai) की बहुप्रतीक्षित एंट्री-लेवल इलेक्ट्रिक एसयूवी वित्तीय वर्ष 2026-27 (FY2027) की चौथी तिमाही में अपना ग्लोबल डेब्यू करेगी। अपने वैश्विक '2026 सीईओ इन्वेस्टर्स डे' सम्मेलन में कंपनी ने आधिकारिक घोषणा की है कि यह ऑल-न्यू A-सेगमेंट इलेक्ट्रिक एसयूवी अगले 8 महीनों के भीतर पेश कर दी जाएगी।
विज्ञापन

ग्लोबल सीईओ जोस मुनोज ने आने वाले आठ महीनों के रोडमैप का खुलासा करते हुए बताया कि भारत के लिए एकदम नई A-SUV EV के साथ-साथ ग्लोबल मार्केट के लिए ऑल-न्यू एलांट्रा (Elantra), आयॉनिक 3 (Ioniq 3), नई टक्सन और टक्सन हाइब्रिड और पहली सैंटा फे EREV जैसी गाड़ियां रोलआउट की जाएंगी।
विज्ञापन

 

भारत में ह्यूंदै की 2030 तक क्या-क्या बड़े लॉन्च की योजनाएं हैं?

ह्यूंदै ने स्पष्ट किया है कि वह अब से लेकर वर्ष 2030 तक भारतीय बाजार में 26 नए मॉडल्स लॉन्च करने की योजना बना रही है। इसमें कंपनी का लग्जरी सब-ब्रांड जेनेसिस (Genesis) भी शामिल है, जिसकी एंट्री भारत में 2027 तक होना पहले से तय है।

भारत के लिए आने वाली नई एंट्री EV SUV में मिलने वाले प्रमुख फीचर्स:
  • बैटरी विकल्प: ग्राहकों को यह मॉडल अलग-अलग बैटरी पैक विकल्पों के साथ पेश किया जाएगा।
  • सुरक्षा और तकनीक: इसमें लेवल 2 ADAS सेफ्टी तकनीक और ओटीए (OTA) कंट्रोलर से लैस एडवांस्ड इंफोटेनमेंट सिस्टम (संभवतः ह्यूंदै का नया Pleos सिस्टम) दिया जाएगा।

नई-जेनरेशन Creta और i10 को लेकर कंपनी ने क्या अपडेट दिया है?

ह्यूंदै ने भारतीय बाजार के लिए अपने दो सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय ब्रांड्स के नेक्स्ट जेनरेशन मॉडल की पुष्टि कर दी है:
  • ऑल-न्यू Creta: कंपनी ने बताया है कि क्रेटा पिछले एक दशक से अपने सेगमेंट में सबसे ज्यादा बिकने वाली कारों में से एक रही है। और इसका नेक्स्ट-जेनरेशन मॉडल तैयार किया जा रहा है।
  • ऑल-न्यू i10: इसके अलावा भारतीय हैचबैक सेगमेंट के लिए ऑल-न्यू i10 की भी पुष्टि की गई है। हालांकि दोनों गाड़ियों की आधिकारिक लॉन्च टाइमलाइन का खुलासा अभी बाकी है।
विज्ञापन

क्या ह्यूंदै भारत में MPV और ऑफ-रोड SUV सेगमेंट में भी एंट्री करने जा रही है?

पारंपरिक सेगमेंट के अलावा ह्यूंदै भारतीय बाजार में नए क्षेत्रों की तलाश कर रही है। अक्तूबर 2025 में आयोजित 'इंडिया इन्वेस्टर्स डे' के दौरान कंपनी ने भारत के लिए एक नई MPV और एक ऑफ-रोड-रेडी एसयूवी के विकास की पुष्टि की थी।
हाल ही में समाप्त हुए '2026 इंडोनेशिया मोटर शो' में ह्यूंदै ने किआ कैरेंस (Kia Carens) और क्लैविस आधारित Neira प्रोटोटाइप से पर्दा उठाया था। माना जा रहा है कि यही नया प्रोटोटाइप भारतीय बाजार के लिए कंपनी की आगामी MPV का आधार बन सकता है।
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें ऑटोमोबाइल समाचार से जुड़ी ब्रेकिंग अपडेट। ऑटोमोबाइल जगत की अन्य खबरें जैसे लेटेस्ट कार न्यूज़, लेटेस्ट बाइक न्यूज़, सभी कार रिव्यू और बाइक रिव्यू आदि से संबंधित ब्रेकिंग न्यूज़
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed