ह्यूंदै की सस्ती एंट्री-लेवल ईवी का इंतजार खत्म!: नई-जेनरेशन क्रेटा और i10 की भी पुष्टि, जानें पूरी डिटेल्स
ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Amar Sharma Updated Thu, 27 Aug 2026 03:27 PM IST
सार
ह्यूंदै ने भारतीय बाजार के लिए अपनी भविष्य की उत्पाद रणनीति को लेकर कई अहम जानकारियां साझा की हैं। कंपनी की बहुप्रतीक्षित एंट्री-लेवल इलेक्ट्रिक एसयूवी अगले आठ महीनों के भीतर पेश की जाएगी।
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विस्तार
ह्यूंदै (Hyundai) की बहुप्रतीक्षित एंट्री-लेवल इलेक्ट्रिक एसयूवी वित्तीय वर्ष 2026-27 (FY2027) की चौथी तिमाही में अपना ग्लोबल डेब्यू करेगी। अपने वैश्विक '2026 सीईओ इन्वेस्टर्स डे' सम्मेलन में कंपनी ने आधिकारिक घोषणा की है कि यह ऑल-न्यू A-सेगमेंट इलेक्ट्रिक एसयूवी अगले 8 महीनों के भीतर पेश कर दी जाएगी।
ग्लोबल सीईओ जोस मुनोज ने आने वाले आठ महीनों के रोडमैप का खुलासा करते हुए बताया कि भारत के लिए एकदम नई A-SUV EV के साथ-साथ ग्लोबल मार्केट के लिए ऑल-न्यू एलांट्रा (Elantra), आयॉनिक 3 (Ioniq 3), नई टक्सन और टक्सन हाइब्रिड और पहली सैंटा फे EREV जैसी गाड़ियां रोलआउट की जाएंगी।
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ग्लोबल सीईओ जोस मुनोज ने आने वाले आठ महीनों के रोडमैप का खुलासा करते हुए बताया कि भारत के लिए एकदम नई A-SUV EV के साथ-साथ ग्लोबल मार्केट के लिए ऑल-न्यू एलांट्रा (Elantra), आयॉनिक 3 (Ioniq 3), नई टक्सन और टक्सन हाइब्रिड और पहली सैंटा फे EREV जैसी गाड़ियां रोलआउट की जाएंगी।
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भारत में ह्यूंदै की 2030 तक क्या-क्या बड़े लॉन्च की योजनाएं हैं?ह्यूंदै ने स्पष्ट किया है कि वह अब से लेकर वर्ष 2030 तक भारतीय बाजार में 26 नए मॉडल्स लॉन्च करने की योजना बना रही है। इसमें कंपनी का लग्जरी सब-ब्रांड जेनेसिस (Genesis) भी शामिल है, जिसकी एंट्री भारत में 2027 तक होना पहले से तय है।
भारत के लिए आने वाली नई एंट्री EV SUV में मिलने वाले प्रमुख फीचर्स:
- बैटरी विकल्प: ग्राहकों को यह मॉडल अलग-अलग बैटरी पैक विकल्पों के साथ पेश किया जाएगा।
- सुरक्षा और तकनीक: इसमें लेवल 2 ADAS सेफ्टी तकनीक और ओटीए (OTA) कंट्रोलर से लैस एडवांस्ड इंफोटेनमेंट सिस्टम (संभवतः ह्यूंदै का नया Pleos सिस्टम) दिया जाएगा।
नई-जेनरेशन Creta और i10 को लेकर कंपनी ने क्या अपडेट दिया है?ह्यूंदै ने भारतीय बाजार के लिए अपने दो सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय ब्रांड्स के नेक्स्ट जेनरेशन मॉडल की पुष्टि कर दी है:
- ऑल-न्यू Creta: कंपनी ने बताया है कि क्रेटा पिछले एक दशक से अपने सेगमेंट में सबसे ज्यादा बिकने वाली कारों में से एक रही है। और इसका नेक्स्ट-जेनरेशन मॉडल तैयार किया जा रहा है।
- ऑल-न्यू i10: इसके अलावा भारतीय हैचबैक सेगमेंट के लिए ऑल-न्यू i10 की भी पुष्टि की गई है। हालांकि दोनों गाड़ियों की आधिकारिक लॉन्च टाइमलाइन का खुलासा अभी बाकी है।
क्या ह्यूंदै भारत में MPV और ऑफ-रोड SUV सेगमेंट में भी एंट्री करने जा रही है?पारंपरिक सेगमेंट के अलावा ह्यूंदै भारतीय बाजार में नए क्षेत्रों की तलाश कर रही है। अक्तूबर 2025 में आयोजित 'इंडिया इन्वेस्टर्स डे' के दौरान कंपनी ने भारत के लिए एक नई MPV और एक ऑफ-रोड-रेडी एसयूवी के विकास की पुष्टि की थी।
हाल ही में समाप्त हुए '2026 इंडोनेशिया मोटर शो' में ह्यूंदै ने किआ कैरेंस (Kia Carens) और क्लैविस आधारित Neira प्रोटोटाइप से पर्दा उठाया था। माना जा रहा है कि यही नया प्रोटोटाइप भारतीय बाजार के लिए कंपनी की आगामी MPV का आधार बन सकता है।