Easy Drive Pedal और V2L फीचर क्या करेंगे?

Suzuki e-Sky में Easy Drive Pedal (आसानी से चलने वाला पैडल) फीचर भी दिया गया है। एक्सीलेटर से पैर हटाने पर यह सिस्टम डीसेलेरेशन को बढ़ाता है। जिससे स्टॉप-एंड-गो ट्रैफिक में बार-बार पैडल बदलने की जरूरत कम हो सकती है।

इसके अलावा, कार में व्हीकल-टू-लोड (V2L) सुविधा भी मिलेगी। इसके जरिए वाहन की बैटरी से बाहरी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को बिजली दी जा सकेगी।

सुजुकी की इलेक्ट्रिक वाहन रणनीति में e-Sky कितनी अहम है?

Suzuki e-Sky ऐसे समय में सामने आई है, जब कंपनी अपनी वैश्विक उत्पाद रणनीति में जीरो-एमिशन वाहनों की भूमिका को बढ़ाने पर काम कर रही है। सुजुकी ने अपने भविष्य के पोर्टफोलियो के लिए इलेक्ट्रिक A-सेगमेंट मॉडल को एक अहम जरूरत के तौर पर माना है।

e-Sky का आगमन इसी रणनीति का हिस्सा है और यह सुजुकी की जीरो-एमिशन वाहनों की रेंज को विस्तार देने की दिशा में एक अहम कदम माना जा सकता है।