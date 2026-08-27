ई10 पेट्रोल: क्या देश में फिर से वापसी करने जा रहा है 10% इथेनॉल वाला ई10 पेट्रोल? रास्ता तलाश रही सरकार

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फिलहाल यह प्रस्ताव शुरुआती चरण में है और इस पर कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया है। हालांकि, इस विचार का मुख्य उद्देश्य बिना नया इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किए पुरानी गाड़ियों के मालिकों को कम इथेनॉल वाला पेट्रोल विकल्प देना है। विज्ञापन

फिलहाल यह प्रस्ताव शुरुआती चरण में है और इस पर कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया है। हालांकि, इस विचार का मुख्य उद्देश्य बिना नया इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किए पुरानी गाड़ियों के मालिकों को कम इथेनॉल वाला पेट्रोल विकल्प देना है।

भारत सरकार देश के उन वाहन मालिकों की चिंताओं को दूर करने के लिए एक नई योजना पर विचार कर रही है, जिनकी गाड़ियां पुरानी हैं और E20 (20% इथेनॉल मिलाया गया पेट्रोल) ईंधन के अनुकूल नहीं हैं। एक मीडिया रिपोर्ट रिपोर्ट के अनुसार, पेट्रोलियम मंत्रालय देश की प्रमुख तेल विपणन कंपनियों जैसे इंडियन ऑयल (IOCL), भारत पेट्रोलियम (BPCL) और हिंदुस्तान पेट्रोलियम (HPCL) के साथ चर्चा कर रहा है कि क्या XP95, SPEED और Power95 जैसे प्रीमियम 95-ऑक्टेन पेट्रोल ब्रांड्स को E10 (10% इथेनॉल मिश्रण) के रूप में बेचा जा सकता है।