Yamaha: यामाहा ने 'टाइज इन ए न्यू एज' की थीम के साथ मनाई 67वीं वर्षगांठ, एनजीओ संग किए कई कार्यक्रम

Published Sat, 02 Jul 2022 07:36 PM IST

सार यामाहा मोटर इंडिया (YMI) ग्रुप ने अपने कारखानों में इस साल की थीम Ties in a New Age (टाइज इन ए न्यू एज) पर फोकस करते हुए अपनी पैरेंट कंपनी की 67वीं वर्षगांठ का उत्सव मनाया।

जापान में 1 जुलाई, 1955 को स्थापित की गई Yamaha Motor Company Ltd. (यामाहा मोटर कंपनी लिमिटेड) ने पहले प्रॉडक्शन मॉडल YA-1 की लॉन्चिंग से अब तक एक्साइटिंग, स्टाइलिश और स्पोर्टी प्रोडक्ट्स पेश करने की अपनी प्रतिबद्धता तथा रेसिंग की समृद्ध विरासत और इनोवेशन से भरे सफर के 67 साल पूरे कर लिए हैं।



यामाहा के स्थापना दिवस को कंपनी दुनियाभर में 'यामाहा डे' के नाम से भी मनाती है। इसका लक्ष्य दुनियाभर में यामाहा के कर्मचारियों के बीच ब्रांड को लेकर बेहतर समझ एवं जुड़ाव पैदा करना तथा अपने प्रोडक्ट्स एवं सर्विसेज के जरिए 'यूनीक स्टाइल ऑफ यामाहा' को आत्मसात करते हुए उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना है।



इस यादगार क्षण के लिए यामाहा मोटर इंडिया (YMI) ग्रुप ने चेन्नई स्थित YMI के कॉरपोरेट ऑफिस में और कांचीपुरम एवं सूरजपुर स्थित अपने कारखानों में इस साल की थीम Ties in a New Age (टाइज इन ए न्यू एज) पर फोकस करते हुए अपनी पैरेंट कंपनी की 67वीं वर्षगांठ का उत्सव मनाया।



क्या है टाइज इन ए न्यू एज

कंपनी ने अपने आधिकारिक बयान में कहा कि टाइज यानी जुड़ाव यामाहा के मूल सिद्धांतों का हिस्सा है, जो यामाहा को एक ऐसी कंपनी बनाता है, जो समाज के हित के लिए प्रतिबद्ध है। इसमें ग्राहकों की समझ, सह-अस्तित्व, स्थानीय समुदायों व समाज से संवाद और पर्यावरण के साथ बेहतर तालमेल के साथ रहना शामिल है। इस सिद्धांत के जरिए यामाहा का लक्ष्य लोगों की उम्मीदों के मुताबिक उत्पाद पेश करते हुए लोगों से, समाज से और दुनिया से जुड़ना है। ब्रांड का सफर

इस मौके पर यामाहा मोटर इंडिया ग्रुप के कर्मचारियों को 1955 से अब तक के ब्रांड के सफर के बारे में बताने के लिए कई गतिविधियों का आयोजन किया गया। कंपनी की योजना आगे बढ़ना तथा भविष्य में ग्राहकों की पर्सनल मोबिलिटी की जरूरतों को पूरा करने के लिए इनोवेटिव टेक्नोलॉजी विकसित करने की दिशा में सतत प्रयास करते रहना है। कंपनी के सभी कारखानों में यामाहा के कर्मचारियों एवं उनके परिवारों के लिए उत्साहजनक गतिविधियों एवं खेलों का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान कर्मचारियों ने यामाहा के साथ अपने यादगार सफर को भी साझा किया। दूसरी तरफ देशभर में यामाहा डीलर्स ने अपने-अपने क्षेत्रों में ग्राहकों को आमंत्रित करते हुए यामाहा डे का उत्सव मनाया। डीलरशिप में ग्राहकों के लिए केक भी काटा गया और उन्हें कंपनी की समृद्ध विरासत तथा शुरुआत से अब तक के लोकप्रिय उत्पादों के बारे में भी जानकारी दी गई। "संबंध को और मजबूत करने का उत्सव"

इस मौके पर यामाहा मोटर इंडिया (YMI) ग्रुप ऑफ कंपनीज के चेयरमैन ईशिन चिहाना ने कहा, "67वें यामाहा डे की ग्लोबल थीम है ‘टाइज इन ए न्यू एज’। टाइज यानी जुड़ाव हमारा अहम सिद्धांत है, जिस पर हम सदैव फोकस करते हैं। यह हमें कर्मचारियों, डीलर्स, सप्लायर्स, ग्राहकों एवं समाज से जुड़े रहने और उनसे अपने संबंधों को मजबूत करने के लिए प्रेरित करता है। पिछले दो साल में महामारी के कारण लोगों के बीच दूरियां बढ़ी हैं, क्योंकि फिजिकल आइसोलेशन एवं सोशल डिस्टेंसिंग के कारण लोगों का एक-दूसरे से संपर्क कम हुआ है। लोगों के बीच संपर्क उनके संबंधों का आधार होता है और हम इस मौके पर इस संबंध को और मजबूत करने का उत्सव मना रहे हैं।"



उन्होंने आगे कहा, "2018 से 'द कॉल ऑफ द ब्लू' ब्रांड कैंपेन ने हमारे स्टेकहोल्डर्स के साथ संबंधों को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई है। इस साल यामाहा डे की थीम समाज के साथ संबंधों को और मजबूत करने की दिशा में हमारी प्रतिबद्धता को और दृढ़ करने के लिए प्रेरित करती है। इससे ब्रांड के लिए ज्यादा सस्टेनेबल एवं समृद्ध भविष्य सुनिश्चित होगा।" 400 बच्चों से जुड़े

इस साल की थीम के तहत यामाहा ने 10 शहरों चेन्नई, कोयंबटूर, मदुरै, कोच्चि, हैदराबाद, बेंगलुरु, पुणे, दिल्ली, कोलकाता और गुवाहाटी में सामाजिक जुड़ाव को मजबूत करने के लिए अपनी ब्लू स्ट्रीक्स राइडिंग कम्युनिटी के साथ मिलकर राइड का भी आयोजन किया। कंपनी ने दिल्ली में एंगेजमेंट एक्टिविटी के लिए गैर सरकारी संगठन चाइल्ड राइट्स एंड यू (क्राई) के साथ भी साझेदारी की। इस खास मौके पर ब्लू स्ट्रीक्स कम्युनिटी का हिस्सा रहे ग्राहकों ने विभिन्न एनजीओ के साथ संबंधित शहरों में अपनी यामाहा बाइक पर राइड की और हाशिए पर जी रहे तबके के 400 बच्चों से जुड़े। इस आयोजन के माध्यम से ग्राहकों को इन बच्चों से जुड़ने का समय मिला और उनकी शिक्षा से संबंधित जरूरतों को पूरा करने में सहयोग का मौका भी मिला। ग्राहकों ने बच्चों के लिए पर्सनलाइज्ड मैसेज भी लिखे, जिससे उन्हें बेहतर भविष्य की प्रेरणा मिले।