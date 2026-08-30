कार के बंपर पर लगे नकली साइलेंसर का सच: स्पोर्टी लुक से लेकर सुरक्षा तक, जानें इसके पीछे के तीन सबसे बड़े कारण

अक्सर कई कारों के पीछे बंपर पर चमकदार क्रोम वाले एग्जॉस्ट टिप्स दिखाई देते हैं। पहली नजर में तो इसे देखकर ऐसा लगता है कि जैसे कार में दो साइलेंसर या दो एग्जॉस्ट पाइप लगे हैं। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। कई मॉडर्न कारों में बंपर पर दिखने वाले ये टिप्स असली एग्जॉस्ट पाइप से जुड़े ही नहीं होते। इनका इस्तेमाल मुख्य रूप से कार को स्पोर्टी और प्रीमियम लुक देने के लिए किया जाता है। इसके पीछे डिजाइन के साथ-साथ गर्मी और लागत से जुड़े कारण भी हैं।

विज्ञापन