सरकार इन नियमों में बदलाव क्यों करना चाहती है?

राजमार्ग मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, इन प्रस्तावित उपायों का मुख्य उद्देश्य देश में रात के समय होने वाली सड़क दुर्घटनाओं के जोखिम को कम करना है।

तेज और चकाचौंध पैदा करने वाली हेडलैंप रोशनी सामने से आने वाले वाहन चालकों की दृश्यता को प्रभावित कर सकती है। ऐसे में ऑटोमैटिक हेडलैंप को लो-बीम तक सीमित करने और रोशनी की अधिकतम तीव्रता घटाने का प्रस्ताव सड़क पर अन्य उपयोगकर्ताओं के लिए बेहतर दृश्यता सुनिश्चित करने की दिशा में उठाया गया कदम है।



ऑटोमैटिक लो-बीम और प्रकाश की तीव्रता में कटौती जैसे कड़े नियम लागू करने से रात के समय होने वाले जानलेवा सड़क हादसों और दुर्घटनाओं के जोखिम को काफी हद तक कम किया जा सकेगा।