फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Automobiles News ›   MoRTH Proposes Low-Beam-Only Automatic Headlamps for New Two-Wheelers, Tighter Limits on Headlight Intensity

दोपहिया वाहनों के लिए बदलेगा हेडलाइट का नियम: केवल लो-बीम पर काम करेंगे ऑटोमैटिक हेडलैंप, क्या है प्रस्ताव

Thu, 27 Aug 2026 06:14 PM IST
Amar Sharma ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Amar Sharma Updated Thu, 27 Aug 2026 06:14 PM IST
सार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने सड़क सुरक्षा को बेहतर बनाने के उद्देश्य से 'सेंट्रल मोटर व्हीकल्स रूल्स' (CMVR) में संशोधन का प्रस्ताव दिया है।

विज्ञापन
MoRTH Proposes Low-Beam-Only Automatic Headlamps for New Two-Wheelers, Tighter Limits on Headlight Intensity
Two Wheelers Headlight - फोटो : Amar Ujala

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

रात के समय सामने से आने वाले वाहनों की तेज रोशनी से होने वाली परेशानी और दुर्घटना के जोखिम को कम करने के लिए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने नए प्रस्ताव पेश किए हैं। मसौदा अधिसूचना के अनुसार, भविष्य में नए दोपहिया वाहनों में ऑटोमैटिक हेडलैंप ऑन (AHO) प्रणाली के सक्रिय होने पर हेडलैंप केवल पासिंग बीम यानी लो-बीम पर काम करेगा।

विज्ञापन

मंत्रालय ने हेडलैंप की अधिकतम रोशनी की तीव्रता को लेकर भी सख्त बदलाव प्रस्तावित किए हैं। इसका उद्देश्य अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं को तेज रोशनी से होने वाली परेशानी कम करना और रात में बेहतर दृश्यता सुनिश्चित करना है।

विज्ञापन

नए दोपहिया वाहनों के लिए क्या प्रस्ताव है?

  • सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) की मसौदा अधिसूचना के अनुसार, 1 अप्रैल 2028 से ऑटोमैटिक हेडलैंप प्रणाली के संचालन के दौरान हेडलैंप केवल पासिंग बीम या लो-बीम पर काम करेगा।
  • मसौदा नियमों में कहा गया है कि 1 अप्रैल 2028 या उसके बाद ऑटोमैटिक हेडलैंप ऑन प्रणाली केवल पासिंग बीम पर संचालित होगी।
  • वर्तमान में AHO प्रणाली वाहन की सेटिंग के आधार पर हेडलैंप को लो-बीम या हाई-बीम, दोनों में संचालित कर सकती है। नए प्रस्ताव के तहत ऑटोमैटिक प्रणाली सक्रिय होने पर हेडलैंप को केवल लो-बीम पर रखने का प्रावधान किया गया है।

MoRTH Proposes Low-Beam-Only Automatic Headlamps for New Two-Wheelers, Tighter Limits on Headlight Intensity
Scooter - फोटो : Yamaha

हेडलैंप की रोशनी की सीमा में कितना बदलाव होगा?

मसौदा अधिसूचना में अधिक तीव्रता वाले हेडलैंप की अधिकतम अनुमत रोशनी को भी कम करने का प्रस्ताव रखा गया है।

दोपहिया वाहनों के लिए अधिकतम अनुमत प्रकाश तीव्रता को:

  • 1.5 लाख कैंडेला से घटाकर 1 लाख कैंडेला करने का प्रस्ताव है।

वहीं, चारपहिया वाहनों यानी कारों के लिए अधिकतम अनुमत प्रकाश तीव्रता को:

  • 2.25 लाख कैंडेला से घटाकर 1.5 लाख कैंडेला करने का प्रस्ताव दिया गया है।

कैंडेला (cd) प्रकाश की तीव्रता मापने की आधिकारिक इकाई है।

विज्ञापन

सरकार इन नियमों में बदलाव क्यों करना चाहती है?

राजमार्ग मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, इन प्रस्तावित उपायों का मुख्य उद्देश्य देश में रात के समय होने वाली सड़क दुर्घटनाओं के जोखिम को कम करना है।

तेज और चकाचौंध पैदा करने वाली हेडलैंप रोशनी सामने से आने वाले वाहन चालकों की दृश्यता को प्रभावित कर सकती है। ऐसे में ऑटोमैटिक हेडलैंप को लो-बीम तक सीमित करने और रोशनी की अधिकतम तीव्रता घटाने का प्रस्ताव सड़क पर अन्य उपयोगकर्ताओं के लिए बेहतर दृश्यता सुनिश्चित करने की दिशा में उठाया गया कदम है।

ऑटोमैटिक लो-बीम और प्रकाश की तीव्रता में कटौती जैसे कड़े नियम लागू करने से रात के समय होने वाले जानलेवा सड़क हादसों और दुर्घटनाओं के जोखिम को काफी हद तक कम किया जा सकेगा।

विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें ऑटोमोबाइल समाचार से जुड़ी ब्रेकिंग अपडेट। ऑटोमोबाइल जगत की अन्य खबरें जैसे लेटेस्ट कार न्यूज़, लेटेस्ट बाइक न्यूज़, सभी कार रिव्यू और बाइक रिव्यू आदि से संबंधित ब्रेकिंग न्यूज़
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed