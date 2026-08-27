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वाहन बिक्री में महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश का दबदबा: जानें किन अलग-अलग श्रेणियों में हासिल किया शीर्ष स्थान

Thu, 27 Aug 2026 05:30 PM IST
Amar Sharma ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Amar Sharma Updated Thu, 27 Aug 2026 05:30 PM IST
सार

सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (SIAM) द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही (अप्रैल-जून 2026) में भारत के दो सबसे बड़े राज्यों महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश ने वाहन बिक्री के अलग-अलग श्रेणियों में शीर्ष स्थान हासिल किया है।

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Maharashtra Leads Passenger and Commercial Vehicle Sales, Uttar Pradesh Tops Two- and Three-Wheelers in Q1 FY2
Vehicle Sales India - फोटो : Amar Ujala

वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में भारत के वाहन बाजार में महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश का अलग-अलग श्रेणियों में दबदबा देखने को मिला। सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (SIAM) के आंकड़ों के अनुसार, महाराष्ट्र यात्री वाहनों और वाणिज्यिक वाहनों की बिक्री में देश का सबसे बड़ा बाजार रहा। वहीं, उत्तर प्रदेश ने दोपहिया और तिपहिया वाहनों की बिक्री में पहला स्थान हासिल किया।

आंकड़े यह भी दिखाते हैं कि देश के दो बड़े वाहन बाजारों महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में वाहन खरीद की मांग का स्वरूप अलग-अलग है। 
Maharashtra Leads Passenger and Commercial Vehicle Sales, Uttar Pradesh Tops Two- and Three-Wheelers in Q1 FY2
Car Showroom - फोटो : AI

यात्री वाहनों की बिक्री में महाराष्ट्र कैसे रहा सबसे आगे?

  • अप्रैल से जून 2026 के दौरान देशभर में कुल 12.74 लाख यात्री वाहन बिके। इनमें महाराष्ट्र में सबसे अधिक 1.47 लाख वाहनों की बिक्री हुई, जो राष्ट्रीय बाजार का 11.6 प्रतिशत हिस्सा है।
  • उत्तर प्रदेश 10.6 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ दूसरे स्थान पर रहा। इसके बाद गुजरात की हिस्सेदारी 7.8 प्रतिशत, कर्नाटक की 7.7 प्रतिशत और तमिलनाडु की 7.6 प्रतिशत रही।
  • क्षेत्रवार आंकड़ों में पश्चिमी क्षेत्र सबसे बड़ा यात्री वाहन बाजार रहा, जहां तिमाही के दौरान 3.90 लाख वाहनों की बिक्री दर्ज की गई।
Maharashtra Leads Passenger and Commercial Vehicle Sales, Uttar Pradesh Tops Two- and Three-Wheelers in Q1 FY2
Trucks - फोटो : Amar Ujala

वाणिज्यिक वाहनों में किस राज्य का रहा दबदबा?

  • वाणिज्यिक वाहनों की बिक्री में भी महाराष्ट्र देश में सबसे आगे रहा। राज्य में अप्रैल-जून 2026 के दौरान 0.36 लाख वाणिज्यिक वाहन बिके।
  • इस अवधि में देशभर में कुल 2.65 लाख वाणिज्यिक वाहनों की बिक्री हुई। महाराष्ट्र के बाद तमिलनाडु, कर्नाटक, गुजरात और उत्तर प्रदेश शीर्ष पांच बाजारों में शामिल रहे।
  • क्षेत्रीय स्तर पर पश्चिमी क्षेत्र ने यहां भी बढ़त बनाई और तिमाही के दौरान 0.91 लाख वाणिज्यिक वाहनों की बिक्री दर्ज की गई।
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Maharashtra Leads Passenger and Commercial Vehicle Sales, Uttar Pradesh Tops Two- and Three-Wheelers in Q1 FY2
स्कूटी-बाइक - फोटो : Adobe Stock

दोपहिया वाहनों में उत्तर प्रदेश ने कैसे बनाई सबसे बड़ी बढ़त?

  • देश के सबसे बड़े वाहन खंड दोपहिया बाजार में उत्तर प्रदेश सबसे आगे रहा। राज्य में अप्रैल से जून 2026 के दौरान 8.82 लाख दोपहिया वाहन बिके, जो देश की कुल दोपहिया बिक्री का 15.7 प्रतिशत हिस्सा है।
  • इस तिमाही में भारत में कुल 56.29 लाख दोपहिया वाहनों की बिक्री हुई।
  • महाराष्ट्र 10 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ दूसरे स्थान पर रहा। इसके बाद तमिलनाडु की हिस्सेदारी 8.5 प्रतिशत रही, जबकि कर्नाटक और बिहार दोनों की हिस्सेदारी 6.6 प्रतिशत दर्ज की गई।
  • क्षेत्रीय स्तर पर पश्चिमी क्षेत्र ने दोपहिया वाहनों की बिक्री में भी बढ़त बनाई। यहां कुल 16.61 लाख वाहनों की बिक्री हुई।
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Maharashtra Leads Passenger and Commercial Vehicle Sales, Uttar Pradesh Tops Two- and Three-Wheelers in Q1 FY2
Three-wheeler - फोटो : AI

तिपहिया वाहनों में भी उत्तर प्रदेश क्यों रहा आगे?

  • तिपहिया वाहन खंड में भी उत्तर प्रदेश ने अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा। राज्य में 0.26 लाख तिपहिया वाहनों की बिक्री हुई, जबकि देशभर में कुल 2.14 लाख तिपहिया वाहन बिके।
  • उत्तर प्रदेश के बाद गुजरात, कर्नाटक, बिहार और असम प्रमुख बाजारों में शामिल रहे।
  • हालांकि, अन्य प्रमुख वाहन श्रेणियों के विपरीत, तिपहिया वाहनों की क्षेत्रीय बिक्री में दक्षिणी क्षेत्र सबसे आगे रहा। अप्रैल-जून 2026 के दौरान यहां 0.71 लाख वाहनों की बिक्री दर्ज की गई।
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