वाहन बिक्री में महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश का दबदबा: जानें किन अलग-अलग श्रेणियों में हासिल किया शीर्ष स्थान

वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में भारत के वाहन बाजार में महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश का अलग-अलग श्रेणियों में दबदबा देखने को मिला। सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (SIAM) के आंकड़ों के अनुसार, महाराष्ट्र यात्री वाहनों और वाणिज्यिक वाहनों की बिक्री में देश का सबसे बड़ा बाजार रहा। वहीं, उत्तर प्रदेश ने दोपहिया और तिपहिया वाहनों की बिक्री में पहला स्थान हासिल किया।

आंकड़े यह भी दिखाते हैं कि देश के दो बड़े वाहन बाजारों महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में वाहन खरीद की मांग का स्वरूप अलग-अलग है।