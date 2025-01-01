दिवाली पर खरीदें ये छह सबसे ज्यादा माइलेज वाली हाइब्रिड कारें: जानें कौन देती है सबसे ज्यादा माइलेज?

अगर आप इस दिवाली नई कार खरीदने की योजना बना रहे हैं और बेहतर माइलेज आपकी प्राथमिकता है, तो स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड कारें एक अच्छा विकल्प हो सकती हैं। भारतीय बाजार में ऐसी छह कारें हैं, जिनका दावा किया गया ARAI माइलेज 23.24 किमी प्रति लीटर से लेकर 29 किमी प्रति लीटर तक है।

इन छह कारों की शुरुआती हाइब्रिड कीमतें लगभग 16 लाख रुपये से शुरू होकर 30 लाख रुपये से अधिक तक जाती हैं। इस सूची में एसयूवी, सेडान और तीन-पंक्ति वाली MPV शामिल हैं। जिससे अलग-अलग जरूरतों के हिसाब से विकल्प चुनना आसान हो जाता है।

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ध्यान देने वाली बात यह है कि यहां दिए गए माइलेज के आंकड़े प्रमाणित या दावा किए गए आंकड़े हैं। जबकि वास्तविक ड्राइविंग परिस्थितियों में मिलने वाला माइलेज अलग हो सकता है। दिवाली के दौरान बुकिंग करने से पहले अपने शहर में डीलर से उपलब्ध स्टॉक और वेटिंग पीरियड की जानकारी जरूर लें।

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1. Renault Duster Hybrid कितना माइलेज देती है?

दावा किया गया माइलेज: 29 km/l

इस सूची में Renault Duster Hybrid सबसे ज्यादा माइलेज देने वाली कार है। इसे 17 अक्तूबर को 16.99 लाख रुपये की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया गया था, जबकि इसके टॉप Emotion वेरिएंट की कीमत लगभग 19.5 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है।

इसमें 1.8-लीटर पेट्रोल इंजन के साथ दो इलेक्ट्रिक मोटर और 1.4 kWh की बैटरी दी गई है। इसका संयुक्त आउटपुट 157.8 hp है। Renault के अपने परीक्षणों के मुताबिक, यह कार शहर में होने वाली 80 फीसदी तक की ड्राइविंग EV मोड में कर सकती है।

Duster Hybrid में 212 mm का ग्राउंड क्लीयरेंस और छह एयरबैग स्टैंडर्ड दिए गए हैं। ज्यादा माइलेज के साथ ऊंचा ग्राउंड क्लीयरेंस चाहने वाले खरीदारों के लिए यह एक अहम विकल्प हो सकती है।



2. Maruti Suzuki Victoris कितना माइलेज देती है?

दावा किया गया माइलेज: 28.65 km/l

Maruti Suzuki Victoris इस सूची में दूसरे स्थान पर है। इसमें 1,490 cc का स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड सिस्टम मिलता है, जिसे केवल e-CVT ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ पेश किया गया है।

इसके हाइब्रिड वेरिएंट की कीमत 16.43 लाख रुपये से 19.99 लाख रुपये तक है (एक्स-शोरूम)। हालांकि, हाइब्रिड सिस्टम के कारण इसमें बूट स्पेस कम हो जाता है, जिसे सामान रखने की जरूरत के हिसाब से ध्यान में रखना चाहिए।

मारुति सुजुकी की वेबसाइट पर इस मॉडल के लिए दो महीने से ज्यादा का वेटिंग पीरियड बताया गया है। इसलिए दिवाली से पहले कार खरीदने वालों को बुकिंग और डिलीवरी की समयसीमा की पुष्टि कर लेनी चाहिए।



3. Toyota Urban Cruiser Hyryder कितना माइलेज देती है?

दावा किया गया माइलेज: 27.97 km/l

Toyota Urban Cruiser Hyryder का स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड वर्जन 27.97 km/l का दावा किया गया माइलेज देता है। इसमें 1,490 cc का इंजन दिया गया है, जिसका संयुक्त आउटपुट 113.4 hp है।

हाइब्रिड मॉडल केवल टू-व्हील ड्राइव कॉन्फिगरेशन में उपलब्ध है। इसे S, G(O) और V वेरिएंट में खरीदा जा सकता है। इसकी कीमत 17.18 लाख रुपये से 20.19 लाख रुपये तक है (एक्स-शोरूम)।

जो खरीदार स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड SUV चाहते हैं, उनके लिए Hyryder एक विकल्प है। हालांकि, खरीदने से पहले इसके अलग-अलग वेरिएंट की कीमतों और डीलर ऑफर्स की तुलना करना उपयोगी रहेगा।



4. Maruti Suzuki Grand Vitara कितना माइलेज देती है?

दावा किया गया माइलेज: 27.97 km/l

Maruti Suzuki Grand Vitara का स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड वर्जन भी 27.97 km/l का माइलेज देता है। यह Toyota Urban Cruiser Hyryder के साथ अपना हाइब्रिड सिस्टम साझा करती है।

Grand Vitara हाइब्रिड Delta+, Zeta+, Zeta+ (O), Alpha+ और Alpha+ (O) वेरिएंट में उपलब्ध है। इसके टॉप वेरिएंट की कीमत 19.57 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है।

हालांकि, इस कार में हाइब्रिड सिस्टम का एक व्यावहारिक समझौता बूट स्पेस है। हाइब्रिड वर्जन में यह 265 लीटर रह जाता है, जबकि माइल्ड-हाइब्रिड और CNG वर्जन में 373 लीटर का बूट स्पेस मिलता है। इसलिए जिन लोगों को अक्सर ज्यादा सामान लेकर सफर करना पड़ता है, उन्हें इस अंतर पर खास ध्यान देना चाहिए।



5. Honda City e कितना माइलेज देती है?

दावा किया गया माइलेज: 27.26 km/l

इस सूची में Honda City e एकमात्र सेडान है। इसे केवल ZX+ वेरिएंट में पेश किया जाता है, जिसकी कीमत लगभग 21 लाख रुपये है।

इसमें दो इलेक्ट्रिक मोटर वाला हाइब्रिड सिस्टम दिया गया है, जो 124 hp की पावर और 253 Nm का टॉर्क पैदा करता है। कार में Honda SENSING ड्राइवर-असिस्टेंस फीचर्स भी मिलते हैं, जिनमें अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल शामिल है।

इसकी 40-लीटर फ्यूल टैंक क्षमता के आधार पर दावा किया गया है कि यह एक बार टैंक भरने पर लगभग 1,090 km तक चल सकती है। यह कागजी अनुमान है; वास्तविक दूरी ड्राइविंग स्टाइल और परिस्थितियों के अनुसार बदल सकती है।



6. Toyota Innova Hycross Hybrid कितना माइलेज देती है?

दावा किया गया माइलेज: 23.24 km/l

Toyota Innova Hycross Hybrid इस सूची में सबसे कम माइलेज देने वाली कार है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी खासियत तीन-पंक्ति वाली सीटिंग है। इसमें सात या आठ लोगों के बैठने की व्यवस्था मिलती है, जिससे यह बड़े परिवारों के लिए उपयोगी विकल्प बनती है।

इस MPV में 2.0-लीटर हाइब्रिड सिस्टम दिया गया है। इसके हाइब्रिड वेरिएंट की एक्स-शोरूम कीमत लगभग 28 लाख रुपये से 32 लाख रुपये तक है। इस सूची में यह सबसे महंगी कार भी है।

अगर आपकी प्राथमिकता अधिकतम माइलेज के बजाय ज्यादा सीटिंग क्षमता और पारिवारिक उपयोग है, तो Innova Hycross Hybrid पर विचार किया जा सकता है। हालांकि, इसकी कीमत और दूसरी कारों की तुलना में कम माइलेज को ध्यान में रखना जरूरी है।



दिवाली 2026 पर आपके लिए कौन-सी हाइब्रिड कार बेहतर रहेगी?

अगर आपका मुख्य उद्देश्य ज्यादा माइलेज हासिल करना है, तो दावा किए गए आंकड़ों के आधार पर रेनो डस्टर हाइब्रिड और मारुति सुजुकी विक्टोरिस सबसे आगे हैं।

वहीं, Maruti Suzuki Grand Vitara खरीदने से पहले इसके सीमित हाइब्रिड बूट स्पेस को समझना जरूरी है। दूसरी ओर, Toyota Innova Hycross Hybrid उन खरीदारों के लिए उपयुक्त हो सकती है, जिन्हें सात या आठ लोगों के बैठने की क्षमता चाहिए और जो कम माइलेज के बदले ज्यादा जगह चाहते हैं।

टोयोटा अर्बन क्रूजर हाइराइडर और मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा में हाइब्रिड सिस्टम साझा है। इसलिए इनमें से किसी एक को चुनने से पहले दोनों कंपनियों के डीलर ऑफर्स, वेरिएंट की कीमतों और वेटिंग पीरियड की तुलना करें। आखिर में, फैसला केवल ARAI माइलेज के आधार पर नहीं, बल्कि अपनी जरूरतों, बजट और वास्तविक इस्तेमाल को ध्यान में रखकर करें।