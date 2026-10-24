क्या फॉक्सवैगन ने भारत में ईवी प्रोजेक्ट के निवेश पर लगाई रोक?: जेएसडब्ल्यू के साथ साझेदारी पर टिकी निगाहें

जर्मनी की दिग्गज वाहन निर्माता कंपनी फॉक्सवैगन (Volkswagen) ने भारत में इलेक्ट्रिक कारों के अपने प्रस्तावित प्रोग्राम में आगे का निवेश फिलहाल रोक दिया है। कंपनी अरबपति उद्योगपति सज्जन जिंदल के जेएसडब्ल्यू समूह (JSW Group) के साथ संभावित साझेदारी को लेकर बातचीत कर रही है। फॉक्सवैगन तब तक इस प्रोजेक्ट पर अतिरिक्त रकम खर्च करने से बच रही है, जब तक साझेदारी और उससे जुड़ी कारोबारी योजना को लेकर अधिक स्पष्टता नहीं मिल जाती।

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