टेस्ला को झटका: Q3 के मुनाफे में आई गिरवाट, फिर भी कैश फ्लो ने चौंकाया; स्पेसएक्स मर्जर को लेकर क्या है चर्चा?

एलन मस्क की इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला के लिए तीसरी तिमाही के नतीजे राहत और चिंता, दोनों लेकर आए हैं। कंपनी का मुनाफा पिछले साल के मुकाबले काफी नीचे आ गया है, लेकिन कारोबार से बची नकदी ने निवेशकों को चौंका दिया। इस बीच एआई पर भारी निवेश, कारों की बिक्री और कंपनी के भविष्य की योजनाओं के बीच स्पेसएक्स के साथ संभावित विलय की चर्चा भी सुर्खियों में है।

22 अक्तूबर को न्यूयॉर्क से आई एसोसिएटेड प्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, टेस्ला ने तीसरी तिमाही में 787 मिलियन अमेरिकी डॉलर का शुद्ध मुनाफा दर्ज किया। जो की पिछले साल की समान अवधि से 44 प्रतिशत कम है। हालांकि, कुछ विशेष मदों को हटाकर देखी जाने वाली प्रति शेयर कमाई वॉल स्ट्रीट के अनुमान से बेहतर रही। वहीं, कंपनी का फ्री कैश फ्लो 1.5 अरब डॉलर तक पहुंच गया।

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टेस्ला का मुनाफा 44 प्रतिशत गिरा, कमाई का अनुमान निकला बेहतर

टेस्ला ने तीसरी तिमाही में 787 मिलियन डॉलर यानी प्रति शेयर 22 सेंट की शुद्ध आय दर्ज की। पिछले साल की इसी अवधि के मुकाबले कंपनी का मुनाफा 44 प्रतिशत कम रहा। हालांकि, कुछ खास मदों को हटाकर गणना की जाने वाली प्रति शेयर कमाई 48 सेंट रही। यह वॉल स्ट्रीट के विश्लेषकों के 45 सेंट के अनुमान से 3 सेंट ज्यादा है। इसका मतलब है कि कंपनी का कुल मुनाफा घटने के बावजूद उसकी समायोजित प्रति शेयर कमाई बाजार के अनुमान से बेहतर रही। निवेशकों के लिए यही नतीजों का एक अहम पहलू रहा।

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इस तिमाही में टेस्ला के नतीजों की सबसे खास बात उसका फ्री कैश फ्लो रहा। कंपनी ने 1.5 अरब डॉलर का फ्री कैश फ्लो दर्ज किया। आसान भाषा में समझें तो कारोबार चलाने और जरूरी निवेश पर खर्च करने के बाद कंपनी के पास जो नकदी बचती है, उसे फ्री कैश फ्लो कहा जाता है। एआई से जुड़ी परियोजनाओं पर टेस्ला के भारी खर्च को देखते हुए विश्लेषकों को आशंका थी कि कंपनी नकदी खर्च करेगी और उसके पास अतिरिक्त पैसा नहीं बचेगा। लेकिन नतीजे उम्मीद से अलग रहे।

मॉर्निंगस्टार के विश्लेषक का कहना है कि टेस्ला पूंजी के इस्तेमाल को लेकर ज्यादा कुशल तरीका अपना रही है। उनके अनुसार, कंपनी लंबी अवधि की कुछ परियोजनाओं को टाल रही है, ताकि एआई से जुड़ी अपनी विकास योजनाओं के लिए खुद ही पैसा जुटा सके। गोल्डस्टीन ने कैश फ्लो में आई इस मजबूती को तिमाही का सबसे बड़ा सरप्राइज बताया।



कंपनी का रेवेन्यू करीब 28 अरब डॉलर पर स्थिर

मुनाफे और कैश फ्लो के बीच टेस्ला का रेवेन्यू लगभग 28 अरब डॉलर पर स्थिर रहा। हालांकि, यह आंकड़ा विश्लेषकों की उम्मीद से थोड़ा कम था। इससे संकेत मिलता है कि कंपनी के सामने केवल मुनाफे का सवाल नहीं है। उसे अपनी बिक्री और कमाई को आगे बढ़ाने के साथ एआई और अन्य बड़ी परियोजनाओं पर होने वाले खर्च का संतुलन भी बनाए रखना होगा।



स्पेसएक्स के साथ मर्जर पर क्या बोले एलन मस्क?

टेस्ला के नतीजों के बीच एलन मस्क की दूसरी कंपनी स्पेसएक्स के साथ संभावित विलय की चर्चा भी अहम रही। मंगलवार को स्पेसएक्स की अर्निंग रिपोर्ट आने के बाद हुई कॉन्फ्रेंस कॉल में मस्क ने संकेत दिया कि टेस्ला और स्पेसएक्स के बीच लंबे समय से चर्चा में चल रहा संभावित विलय आगे बढ़ सकता है।

मस्क ने बताया कि दोनों कंपनियों में विलय की संभावना पर विचार करने के लिए विशेष समितियां बनाई गई हैं। हालांकि, उन्होंने यह भी साफ किया कि इस प्रक्रिया में अभी कई बाधाएं हैं।

टेस्ला की अपनी कॉन्फ्रेंस कॉल के दौरान मस्क ने संभावित विलय पर और विस्तार से बात करने से इनकार कर दिया। फिलहाल, दोनों कंपनियों के विलय को लेकर चर्चा जारी है, लेकिन उपलब्ध जानकारी में इसकी अंतिम मंजूरी या किसी तय समझौते की पुष्टि नहीं की गई है।



टेस्ला के शेयर पहले चढ़े, फिर बाजार बंद होने के बाद गिरे

कंपनी के नतीजों के बाद शेयर बाजार में भी मिला-जुला रुख देखने को मिला। नियमित ट्रेडिंग सत्र के दौरान टेस्ला के शेयरों में 3.6 प्रतिशत की बढ़त दर्ज की गई। हालांकि, बाजार बंद होने के बाद होने वाली आफ्टर-ऑवर्स ट्रेडिंग में शेयर 2.4% गिर गए। यह उतार-चढ़ाव दिखाता है कि निवेशक कंपनी के बेहतर कैश फ्लो और अनुमान से अच्छी समायोजित कमाई के साथ-साथ घटते शुद्ध मुनाफे और बढ़ते निवेश खर्च को भी ध्यान में रख रहे हैं।



टेस्ला की 75 प्रतिशत कारों में ड्राइवर-असिस्टेंस सॉफ्टवेयर का सब्सक्रिप्शन

टेस्ला ने बताया कि उसका ड्राइवर-असिस्टेंस सॉफ्टवेयर ग्राहकों के बीच लोकप्रिय बना हुआ है। इस फीचर के लिए ग्राहक अलग से भुगतान करते हैं। कंपनी के अनुसार, उत्तरी अमेरिका में बेची गई उसकी 75% कारों में इस सर्विस का सब्सक्रिप्शन शामिल है। टेस्ला इस फीचर को 'फुल-सेल्फ ड्राइविंग (सुपरवाइज्ड)' नाम से पेश करती है।

इस नाम में सुपरवाइज्ड शब्द नियामकों के कहने पर जोड़ा गया था। नियामकों का मानना था कि केवल 'फुल-सेल्फ ड्राइविंग' कहने से लोगों को यह गलतफहमी हो सकती है कि कार पूरी तरह खुद चल सकती है।

असल में, इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते समय ड्राइवर को लगातार सतर्क रहना पड़ता है। जरूरत पड़ने पर किसी भी समय गाड़ी का नियंत्रण अपने हाथ में लेने के लिए तैयार रहना भी जरूरी है। यानी इस फीचर को पूरी तरह चालक-मुक्त ड्राइविंग नहीं समझना चाहिए।



डिस्काउंट के बावजूद मुनाफे का मार्जिन बरकरार

पिछली कुछ तिमाहियों में कारों की बिक्री बढ़ाने के लिए टेस्ला की ओर से दिए गए डिस्काउंट को लेकर चिंता थी। आशंका थी कि कीमतों में कटौती से कंपनी के मुनाफे पर दबाव पड़ सकता है। लेकिन कंपनी के ताजा आंकड़ों के मुताबिक, उसका प्रॉफिट मार्जिन बरकरार रहा और इसमें सुधार भी दर्ज किया गया।

सितंबर तक के तीन महीनों में टेस्ला ने बताया कि कारों की हर 1 डॉलर की बिक्री पर उसे 18.1 सेंट का मुनाफा हुआ। यह एक साल पहले के मुकाबले करीब 3 सेंट ज्यादा है। यह आंकड़ा बताता है कि बिक्री पर छूट देने की चिंताओं के बावजूद कंपनी प्रति डॉलर बिक्री पर पहले के मुकाबले अधिक मुनाफा कमा रही थी।



टेस्ला ने कितनी कार बेचीं?

पहले टेस्ला ने बताया था कि पिछली तिमाही में उसने लगभग 490,000 यानी 4.90 लाख गाड़ियां बेचीं। यह संख्या उससे ठीक पहले के तीन महीनों की बिक्री से ज्यादा थी। इससे पहले कंपनी एक साल से भी ज्यादा समय तक बिक्री में भारी गिरावट का सामना कर रही थी।

इस गिरावट के पीछे जिन घटनाक्रमों की चर्चा हुई, उनमें एलन मस्क का अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूरोप के दक्षिणपंथी राजनेताओं को समर्थन देना भी शामिल था। इस रुख के कारण मस्क की काफी आलोचना हुई थी।

अब बिक्री में सुधार के संकेत मिले हैं, लेकिन कंपनी को यह देखना होगा कि वह इस रफ्तार को आगे भी बनाए रख पाती है या नहीं।



एआई पर खर्च बढ़ा, कैपिटल एक्सपेंडिचर दोगुना

टेस्ला के लिए एआई निवेश अब एक बड़ा वित्तीय मुद्दा बन गया है। टेक क्षेत्र के निवेशक लगातार यह सवाल उठा रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से भविष्य में कितना फायदा मिलेगा और इन परियोजनाओं पर खर्च होने वाले पैसे का इंतजाम कैसे होगा।

तीसरी तिमाही में टेस्ला का कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी पूंजीगत खर्च दोगुना होकर 4.7 अरब डॉलर पहुंच गया। इस खर्च में बड़ी परियोजनाओं और कारोबार के विकास के लिए किए जाने वाले निवेश शामिल होते हैं। खर्च बढ़ने के कारण कंपनी की नकदी और भविष्य की वित्तीय योजनाओं पर नजर रखना निवेशकों के लिए और जरूरी हो गया है। पूरे साल के निवेश का अनुमान 25 से घटाकर 20 अरब डॉलर किया

एआई और दूसरी बड़ी परियोजनाओं पर खर्च को लेकर टेस्ला ने अपने पूरे कैलेंडर वर्ष के पूंजीगत खर्च के अनुमान में भी बदलाव किया है। कंपनी ने पहले इस खर्च के 25 अरब डॉलर रहने का अनुमान दिया था। अब इसे घटाकर 20 अरब डॉलर कर दिया गया है। यानी कंपनी ने सालाना निवेश खर्च का अनुमान पांच अरब डॉलर कम किया है। यह फैसला ऐसे समय में आया है, जब तिमाही का पूंजीगत खर्च दोगुना होकर 4.7 अरब डॉलर पहुंच चुका है।

कंपनी ने यह भी बताया कि उसने जरूरत पड़ने पर बड़ी परियोजनाओं के लिए पैसा जुटाने के उद्देश्य से 30 अरब डॉलर तक कर्ज लेने की व्यवस्था कर रखी है। हालांकि, संभावना है कि Tesla इस साल इस सुविधा का इस्तेमाल नहीं करेगी।



टेस्ला के सामने आगे क्या चुनौती होगी?

टेस्ला के ताजा नतीजे बताते हैं कि कंपनी के सामने एक साथ कई मोर्चे हैं। एक ओर शुद्ध मुनाफे में गिरावट और एआई पर बढ़ता खर्च है, तो दूसरी ओर फ्री कैश फ्लो में मजबूती, प्रति शेयर अनुमान से बेहतर कमाई और प्रॉफिट मार्जिन में सुधार भी है। इसके अलावा, कारों की बिक्री में आई तेजी और स्पेसएक्स के साथ संभावित विलय की चर्चा कंपनी के भविष्य को लेकर नए सवाल खड़े करती है।

एक्सपर्ट्स कहते हैं कि निवेशकों की नजर अब इस बात पर रहेगी कि टेस्ला अपनी एआई योजनाओं को कितनी कुशलता से आगे बढ़ाती है, बिक्री में सुधार बनाए रखती है और बड़ी परियोजनाओं के लिए पूंजी का इंतजाम कैसे करती है।