महिंद्रा बोलेरो बोल्ड एडिशन लॉन्च: मिले क्या नए स्टाइलिंग अपडेट और फीचर्स? लेकिन है एक पेंच
ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Amar Sharma Updated Wed, 21 Oct 2026 11:39 PM IST
सार
- महिंद्रा ने अपनी सदाबहार एसयूवी बोलेरो को नया और आकर्षक लुक देने के लिए 'बोल्ड एडिशन' पैकेज पेश किया है।
- हालांकि, इस नए पैकेज के साथ एक खास बात यह है कि यह कोई नया वेरिएंट नहीं, बल्कि एक एक्सक्लूसिव एसेसरीज पैकेज है।
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विस्तार
महिंद्रा बोलेरो (Mahindra Bolero) देश में लंबे समय से मौजूद कंपनी की सबसे लोकप्रिय और पहचान बनाने वाली एसयूवी में से एक है। कुछ महीने पहले ही बोलेरो को अपडेट करने के बाद अब कंपनी ने इसके लिए नया बोल्ड एडिशन (Bold Edition) एक्सेसरीज पैकेज पेश किया है। इसके जरिए एसयूवी को नया और आकर्षक लुक देने के साथ कुछ अतिरिक्त फीचर्स भी शामिल किए गए हैं। हालांकि, इस एडिशन में कोई मैकेनिकल बदलाव नहीं किया गया है। ऐसे में उन ग्राहकों को ध्यान में रखा गया है, जो बोलेरो की मजबूती और उपयोगिता बरकरार रखते हुए इसे पहले से ज्यादा आकर्षक बनाना चाहते हैं।
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क्या है महिंद्रा बोलेरो बोल्ड एडिशन की सबसे बड़ी खासियत?
- बोलेरो बोल्ड एडिशन का सबसे खास आकर्षण इसका ब्रॉन्ज-थीम वाला स्टाइलिंग पैकेज है। एसयूवी के फ्रंट प्रोफाइल में ब्रॉन्ज एक्सेंट्स दिए गए हैं। जबकि साइड प्रोफाइल पर बोल्ड बॉडी क्लैडिंग इसे ज्यादा दमदार और रग्ड लुक देती है। इसके अलावा, ब्रॉन्ज फिनिश वाले अलॉय व्हील्स एसयूवी के एक्सटीरियर को स्टैंडर्ड मॉडल से अलग पहचान देते हैं।
- इसके साथ ही रूफ रेल्स भी दी गई हैं, जो बोलेरो के यूटिलिटेरियन डिजाइन और मजबूत एसयूवी वाली छवि को और बेहतर बनाती हैं। इन कॉस्मेटिक बदलावों के जरिए कंपनी ने बोलेरो के पारंपरिक डिजाइन को बरकरार रखते हुए इसे नया अंदाज देने की कोशिश की है।
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महिंद्रा बोलेरो बोल्ड एडिशन के केबिन में क्या बदलाव किए गए हैं?
- एक्सटीरियर के साथ बोलेरो बोल्ड एडिशन के इंटीरियर में भी बदलाव देखने को मिलते हैं। इसके केबिन में ब्लैक लेदरेट सीट अपहोल्स्ट्री दी गई है, जिस पर ब्रॉन्ज एक्सेंट्स मिलते हैं। इससे केबिन पहले के मुकाबले ज्यादा प्रीमियम नजर आता है।
- हालांकि, इंटीरियर में किए गए ये बदलाव मुख्य रूप से लुक और फिनिश को बेहतर बनाने पर केंद्रित हैं। कंपनी ने इस पैकेज के जरिए एसयूवी के केबिन को एक नया विजुअल टच दिया है।
क्या बोल्ड एडिशन में कोई नया फीचर भी मिलता है?
- स्टाइलिंग अपग्रेड के अलावा, इस एक्सेसरीज पैकेज में रियर-व्यू कैमरा भी शामिल किया गया है। इससे तंग जगहों पर गाड़ी पार्क करने और पीछे की ओर वाहन को मोड़ने में ड्राइवर को सुविधा मिल सकती है।
- इस तरह, बोल्ड एडिशन में केवल डिजाइन से जुड़े बदलाव ही नहीं, बल्कि रोजमर्रा की ड्राइविंग में उपयोगी एक अतिरिक्त फीचर भी दिया गया है।
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फिर क्या है महिंद्रा बोलेरो बोल्ड एडिशन का असली पेंच?
- इस एडिशन की सबसे अहम बात यह है कि महिंद्रा बोलेरो बोल्ड एडिशन कोई नया वेरिएंट नहीं, बल्कि एक्सक्लूसिव एक्सेसरीज पैकेज है। इसका मतलब है कि इसमें एसयूवी के इंजन, पावरट्रेन या अन्य मैकेनिकल स्पेसिफिकेशंस में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
- यानी ग्राहकों को नया लुक और कुछ अतिरिक्त सुविधाएं तो मिलती हैं। लेकिन परफॉर्मेंस या मैकेनिकल सेटअप के मामले में स्टैंडर्ड बोलेरो से अलग कुछ नहीं मिलता। इसलिए इसे पूरी तरह नया मॉडल समझने के बजाय मौजूदा एसयूवी के कॉस्मेटिक और फीचर अपग्रेड के तौर पर देखना चाहिए।
किन ग्राहकों को ध्यान में रखकर पेश किया गया है यह पैकेज?
- महिंद्रा बोलेरो खासतौर पर ग्रामीण और अर्ध-शहरी बाजारों में अपनी मजबूत पहचान रखती है। टिकाऊपन, व्यावहारिकता और उपयोगिता के लिए पहचानी जाने वाली इस एसयूवी का लंबे समय से एक मजबूत ग्राहक आधार रहा है।
- बोल्ड एडिशन के जरिए कंपनी ऐसे ग्राहकों को आकर्षित करना चाहती है, जो बोलेरो की पारंपरिक खूबियों से समझौता किए बिना इसे ज्यादा स्टाइलिश और प्रीमियम लुक देना चाहते हैं।
क्या एक्सेसरीज पैकेज के जरिए ग्राहकों को मिल रहे हैं ज्यादा विकल्प?
- ऑटोमोबाइल बाजार में कंपनियां अब ग्राहकों को अधिक विकल्प देने के लिए नए वेरिएंट लॉन्च करने के साथ-साथ एक्सेसरीज और कस्टमाइजेशन पैकेज भी पेश कर रही हैं। इससे मौजूदा मॉडल में बदलाव किए बिना ग्राहकों की अलग-अलग पसंद को पूरा करने का विकल्प मिलता है।
- महिंद्रा बोलेरो बोल्ड एडिशन भी इसी रणनीति का हिस्सा है। कंपनी ने बिना किसी मैकेनिकल बदलाव के एसयूवी के लुक और कुछ फीचर्स को बेहतर बनाने का प्रयास किया है। हालांकि, इस पैकेज की कीमत और उपलब्धता से जुड़ी जानकारी के बिना इसकी वैल्यू का आकलन करना मुश्किल होगा।