महिंद्रा बोलेरो बोल्ड एडिशन लॉन्च: मिले क्या नए स्टाइलिंग अपडेट और फीचर्स? लेकिन है एक पेंच

महिंद्रा बोलेरो (Mahindra Bolero) देश में लंबे समय से मौजूद कंपनी की सबसे लोकप्रिय और पहचान बनाने वाली एसयूवी में से एक है। कुछ महीने पहले ही बोलेरो को अपडेट करने के बाद अब कंपनी ने इसके लिए नया बोल्ड एडिशन (Bold Edition) एक्सेसरीज पैकेज पेश किया है। इसके जरिए एसयूवी को नया और आकर्षक लुक देने के साथ कुछ अतिरिक्त फीचर्स भी शामिल किए गए हैं। हालांकि, इस एडिशन में कोई मैकेनिकल बदलाव नहीं किया गया है। ऐसे में उन ग्राहकों को ध्यान में रखा गया है, जो बोलेरो की मजबूती और उपयोगिता बरकरार रखते हुए इसे पहले से ज्यादा आकर्षक बनाना चाहते हैं।

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