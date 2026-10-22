दोपहिया पर त्योहारी ऑफर्स: हीरो, होंडा, बजाज और यामाहा दे रहे ₹12000 तक के फायदे; किस कंपनी में क्या मिल रहा?

भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार में त्योहारी सीजन की शुरुआत के साथ ही रौनक अपने चरम पर है। यदि आप इस फेस्टिव सीजन अपने घर नई बाइक या स्कूटर लाने की योजना बना रहे हैं, तो यह आपके लिए सबसे सही समय हो सकता है। देश की प्रमुख दोपहिया वाहन निर्माता कंपनियां ग्राहकों को लुभाने के लिए ताबड़तोड़ ऑफर्स दे रही हैं। बाजार में कहीं 12,000 रुपये तक के लाभ मिल रहे हैं, तो कहीं महज 2,499 रुपये के शुरुआती भुगतान पर वाहन घर लाने का विकल्प दिया जा रहा है। इसके अलावा कम ब्याज दरें, शून्य डाउन पेमेंट और आकर्षक एक्सचेंज बोनस जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध हैं।

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