कावासाकी Z300 भारत में लॉन्च: जानें दमदार पैरेलल-ट्विन इंजन और फीचर्स की पूरी डिटेल, कितनी है कीमत?

जापानी दोपहिया निर्माता कंपनी कावासाकी (Kawasaki) ने भारतीय बाजार में अपनी नई स्ट्रीट-नेकेड मोटरसाइकिल कावासाकी Z300 (Kawasaki Z300) को लॉन्च कर दिया है। दिल्ली में इसकी एक्स-शोरूम कीमत 3.24 लाख रुपये रखी गई है। खास बात यह है कि इस मॉडल के आने के बाद अब यह ब्रांड की 'Z' लाइनअप में एंट्री करने का सबसे किफायती जरिया बन गई है। लोकप्रिय Ninja 300 पर आधारित यह बाइक इसके ज्यादातर मैकेनिकल पार्ट्स साझा करती है। लेकिन इसका लुक कावासाकी की बड़ी 'Z' सीरीज की आक्रामक 'सुगोमी' डिजाइन लैंग्वेज पर तैयार किया गया है।

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