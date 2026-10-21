कावासाकी Z300 भारत में लॉन्च: जानें दमदार पैरेलल-ट्विन इंजन और फीचर्स की पूरी डिटेल, कितनी है कीमत?
ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Amar Sharma Updated Wed, 21 Oct 2026 11:09 PM IST
सार
- कावासाकी ने अपनी नई स्ट्रीट-नेकेड मोटरसाइकिल Z300 को भारतीय बाजार में लॉन्च कर दिया है।
- इस सेगमेंट की ज्यादातर मोटरसाइकिलों के उलट, कावासाकी Z300 में पैरेलल-ट्विन इंजन मिलता है।
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विस्तार
जापानी दोपहिया निर्माता कंपनी कावासाकी (Kawasaki) ने भारतीय बाजार में अपनी नई स्ट्रीट-नेकेड मोटरसाइकिल कावासाकी Z300 (Kawasaki Z300) को लॉन्च कर दिया है। दिल्ली में इसकी एक्स-शोरूम कीमत 3.24 लाख रुपये रखी गई है। खास बात यह है कि इस मॉडल के आने के बाद अब यह ब्रांड की 'Z' लाइनअप में एंट्री करने का सबसे किफायती जरिया बन गई है। लोकप्रिय Ninja 300 पर आधारित यह बाइक इसके ज्यादातर मैकेनिकल पार्ट्स साझा करती है। लेकिन इसका लुक कावासाकी की बड़ी 'Z' सीरीज की आक्रामक 'सुगोमी' डिजाइन लैंग्वेज पर तैयार किया गया है।
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कावासाकी Z300 को 3.24 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की शुरुआती कीमत पर उतारा गया है। इस कीमत के साथ यह कावासाकी के स्ट्रीट-नेकेड 'Z' पोर्टफोलियो में सबसे किफायती और शुरुआती मॉडल बन जाती है। हालांकि, बाजार में इसकी सीधी टक्कर केटीएम 390 ड्यूक (2026 KTM 390 Duke) जैसी बाइक्स से है, जो इससे करीब 38,664 रुपये सस्ती हैं। लेकिन कावासाकी की यह बाइक अपने दमदार पैरेलल-ट्विन इंजन के दम पर एक अलग पहचान बनाने उतरी है।
कावासाकी Z300 की कीमत क्या है और यह ब्रांड के लाइनअप में कहां ठहरती है?
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कावासाकी Z300 का लुक कंपनी की बड़ी Z-सीरीज से प्रेरित है।
कावासाकी Z300 डिजाइन और स्टाइलिंग के मामले में कैसी है?
- फ्रंट और टैंक: इसमें एक आक्रामक Z-शेप की हेडलाइट यूनिट और बड़े टैंक एक्सटेंशन्स दिए गए हैं, जो इसके मस्कुलर प्रोफाइल को और बढ़ाते हैं।
- कलर ऑप्शंस: यह बाइक दो आकर्षक रंगों- कैंडी लाइम ग्रीन/एबनी और मैटेलिक कार्बन ग्रे/एबनी में उपलब्ध है।
- रियर प्रोफाइल: इसमें स्टेप-अप सीट के साथ एक स्लिम टेल सेक्शन और मिनिमलिस्ट डिजाइन वाले अलॉय व्हील्स दिए गए हैं।
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इंजन, परफॉर्मेंस और गियरबॉक्स में क्या खासियत है?परफॉर्मेंस के मोर्चे पर, Z300 में वही पावरफुल 296 सीसी, लिक्विड-कूल्ड, पैरेलल-ट्विन इंजन दिया गया है जो Ninja 300 में मिलता है।
- पावर आउटपुट: यह इंजन 11,000 rpm पर 39.4 bhp की पावर और 10,000 rpm पर 26.3 Nm का टॉर्क जनरेट करता है।
- ट्रांसमिशन: मोटर को 6-स्पीड गियरबॉक्स से जोड़ा गया है, जिसमें स्टैंडर्ड तौर पर स्लिप-एंड-असिस्ट क्लच और कावासाकी की डुअल-थ्रॉटल वाल्व तकनीक मिलती है।
- फ्यूल टैंक: इसमें 17 लीटर का बड़ा ईंधन टैंक दिया गया है, जो इस सेगमेंट की अधिकांश प्रतिद्वंद्वी बाइकों से ज्यादा है। इसका कर्ब वेट 175 किलोग्राम और ग्राउंड क्लीयरेंस 140 मिमी है।
राइडिंग कम्फर्ट और कंट्रोल को बेहतर बनाने के लिए इसमें मजबूत हार्डवेयर दिया गया है:
सस्पेंशन, ब्रेकिंग और डाइमेंशंस का सेटअप कैसा है?
- सस्पेंशन: आगे की तरफ 37 मिमी के टेलिस्कोपिक फोर्क्स और पीछे की तरफ यूनी-ट्रैक मोनोशॉक सस्पेंशन मिलता है।
- पहिए और ब्रेक्स: यह बाइक दोनों सिरों पर 17-इंच के अलॉय व्हील्स पर दौड़ती है। ब्रेकिंग के लिए इसमें आगे 290 मिमी और पीछे 220 मिमी का पेटल डिस्क ब्रेक सेटअप दिया गया है, जिसमें सुरक्षा के लिए डुअल-चैनल ABS स्टैंडर्ड मिलता है।
फीचर्स, इंस्ट्रूमेंट कंसोल और मुकाबला किससे है?
- कंसोल: फीचर्स की बात करें तो Z300 में एक सिंपल और काम का LCD कंसोल दिया गया है, जिसमें स्पीडोमीटर, टैकोमीटर, फ्यूल गेज, ओडोमीटर, दो ट्रिप मीटर, सर्विस इंडिकेटर और कूलेंट टेम्परेचर जैसी जरूरी जानकारियां मिलती हैं।
- प्रतिद्वंद्वी: 3.24 लाख रुपये की कीमत वाली यह बाइक केटीएम 390 ड्यूक से थोड़ी महंगी जरूर है, जो ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स और फीचर्स ऑफर करती है। हालांकि, कावासाकी का यह पैरेलल-ट्विन इंजन राइडर्स को बेहद स्मूथ और रिफाइंड राइडिंग एक्सपीरियंस देने का वादा करता है।