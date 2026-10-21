हीरो एक्सट्रीम 250R में मिलने वाली FSD टेक्नोलॉजी क्या है?: दुनिया की पहली मोटरसाइकिल जिसमें दी गई यह तकनीक?

हीरो मोटोकॉर्प (Hero MotoCorp) ने भारतीय बाजार में अपनी दमदार मोटरसाइकिल 2027 हीरो एक्सट्रीम 250R (2027 Hero Xtreme 250R) को लॉन्च कर दिया है। इसे सिंगल वेरिएंट में पेश किया गया है, जिसकी एक्स-शोरूम कीमत 1.98 लाख रुपये तय की गई है। इस नई मोटरसाइकिल में नए कलर ऑप्शंस के साथ-साथ राइड-बाय-वायर, मल्टीपल राइडिंग मोड्स, ट्रैक्शन कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल, बाय-डायरेक्शनल क्विकशिफ्टर और टीएफटी डिस्प्ले जैसे कई शानदार फीचर्स जोड़े गए हैं। हालांकि, इन सब में सबसे खास आकर्षण इसका फ्रीक्वेंसी सेलेक्टिव डैम्पिंग (FSD) सिस्टम है, जो इस सेगमेंट में पहली बार दिया गया है।

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