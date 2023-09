{"_id":"6514229d1cf11b609c009c55","slug":"tesla-inc-ceo-elon-musk-reacts-on-united-auto-workers-union-strike-in-detroit-us-2023-09-27","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"US Strike: अमेरिका में ऑटो कर्मचारियों की बड़ी हड़ताल, टेस्ला के एलन मस्क ने दी यह प्रतिक्रिया","category":{"title":"Automobiles","title_hn":"ऑटो-वर्ल्ड","slug":"automobiles"}}

2017 में, यूएडब्ल्यू ने फ्रेमोंट, कैलिफोर्निया में टेस्ला के प्लांट में श्रमिकों को संगठित करने के लिए काम शुरू किया, क्योंकि कंपनी मॉडल 3 सेडान के उत्पादन को बढ़ाने के लिए संघर्ष कर रही थी। 2018 में, मस्क ने ट्वीट किया, "हमारे कार प्लांट में टेस्ला टीम को वोटिंग यूनियन से कोई नहीं रोक सकता। यदि वे चाहें तो ऐसा कर सकते हैं। लेकिन यूनियन का बकाया क्यों चुकाएं और बिना कुछ लिए स्टॉक ऑप्शन क्यों छोड़ें?"



फ्रेमोंट प्लांट में यूनियन के प्रयास को वोट पाने के लिए कभी भी पर्याप्त समर्थन नहीं मिला। अमेरिकी श्रम बोर्ड के सदस्यों के एक द्विदलीय समूह ने 2021 में फैसला सुनाया कि टेस्ला ने फ्रेमोंट में संघीय कानून का बार-बार उल्लंघन किया, जिसमें यूनियन समर्थकों से "जबरदस्ती पूछताछ" करना और उनकी सक्रियता के कारण एक को निकाल देना शामिल है। टेस्ला ने गलत काम करने से इनकार किया है और उस फैसले के खिलाफ अपील कर रहा है।



फरवरी में, यूनियन वर्कर्स यूनाइटेड ने टेस्ला पर बफेलो, न्यूयॉर्क में कंपनी के प्लांट में एक यूनियन अभियान के जवाब में दर्जनों श्रमिकों को बर्खास्त करने का आरोप लगाया।



यूसी बर्कले में श्रम कानून की प्रोफेसर कैथरीन फिस्क ने कहा, प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद, डेट्रॉइट की विरासत कार निर्माताओं में यूएडब्ल्यू श्रमिकों के लिए महत्वपूर्ण लाभ, यूनियनों के लिए उच्च सार्वजनिक समर्थन के साथ मिलकर, एक बार फिर टेस्ला श्रमिकों को संगठित होने के लिए प्रेरित कर सकते हैं।

फिस्क ने कहा, "अमेरिकी कानून के तहत यूनियन बनाना बेहद मुश्किल है। उन्होंने कहा, 1930 के दशक में श्रमिकों ने और भी कठिन परिस्थितियों के बावजूद सफलतापूर्वक यूनियन बनाया। यह पहले भी हुआ था, यह फिर से हो सकता है - यह सिर्फ एक यातनापूर्ण प्रक्रिया है।"



उद्योग में टेस्ला सबसे ज्यादा लाभ कमाने वाली कंपनियों में से एक है, और मस्क ने मुनाफे के बजाय बिक्री बढ़ाने की कसम खाई है। ईवी निर्माता ने इस साल अपने वाहनों की कीमत कम कर दी है। जबकि डेट्रॉइट वाहन निर्माता इंटरनल कंब्शन इंजन (आईसीई) बनाने से ईवी पर एक महंगा बदलाव कर रहे हैं।



एन आर्बर, मिशिगन में सेंटर फॉर ऑटोमोटिव रिसर्च के अनुसंधान के वरिष्ठ उपाध्यक्ष और मुख्य नवाचार अधिकारी के वेंकटेश प्रसाद ने एक फोन साक्षात्कार में कहा, "यदि आप डेट्रॉइट थ्री हैं, तो आप दो ऑपरेटिंग सिस्टम चला रहे हैं। आईसीई वाहनों पर आप जो मुनाफा कमाते हैं, वही ईवी में परिवर्तन के लिए धन है, जो कुछ समय के लिए लाभदायक नहीं होने वाला है।"



उन्होंने आगे कहा, "टेस्ला के पास सबसे बड़ा प्रतिस्पर्धात्मक लाभ यह है कि वे दो प्रणालियों का प्रबंधन नहीं कर रहे हैं। उनके पास सिर्फ एक ही है।"

Tesla Inc. (टेस्ला इंक) के सीईओ एलन मस्क ने मंगलवार को यूनाइटेड ऑटो वर्कर्स (यूएडब्ल्यू) की आलोचना करते हुए कहा कि यूनियन की मांगें "जीएम, फोर्ड और क्रिसलर को बहुत जल्द दिवालिया बना देंगी।"राष्ट्रपति जो बिडेन ने मंगलवार की शुरुआत में उपनगरीय डेट्रॉइट में जनरल मोटर्स कंपनी के प्लांट में एक पिकेट लाइन पहुंचे जहां उन्होंने यूएडब्ल्यू की बड़ी वेतन बढ़ोतरी की मांग का समर्थन किया। वर्कर्स यूनियन जनरल मोटर्स कंपनी, फोर्ड मोटर कंपनी और जीप, क्रिसलर और डॉज ब्रांड के निर्माता स्टेलेंटिस एनवी के खिलाफ हड़ताल कर रही है। यूनियन, जिसने डेट्रॉइट के तीन बड़े वाहन निर्माताओं के खिलाफ एक साथ हड़ताल करने का अनोखा कदम उठाया है, ने बातचीत में वेतन बढ़ोतरी की अपनी मांगों को 40 प्रतिशत से घटाकर 36 प्रतिशत कर दिया है।टेस्ला और अन्य प्योर इलेक्ट्रिक वाहन कंपनियां जैसे Lucid Group Inc. (ल्यूसिड ग्रुप इंक.) और Rivian Automotive Inc. (रिवियन ऑटोमोटिव इंक.) में यूनियन नहीं हैं। वे आम तौर पर समग्र मुआवजे के एक बड़े हिस्से के लिए प्रतिबंधित स्टॉक यूनिट्स और कर्मचारी स्टॉक खरीद योजनाओं का इस्तेमाल करते हैं। यूएडब्ल्यू को चिंता है कि इलेक्ट्रिक वाहनों की वजह से उनकी नौकरियां चली जाएंगी और वेतन कम हो जाएगा। क्योंकि उन्हें बनाने के लिए आम तौर पर कम चलने वाले हिस्सों और कम श्रमिकों की जरूरत होती है।मस्क यह कहने वाले अकेले नहीं हैं कि यूएडब्ल्यू की एक बड़ी जीत डेट्रॉइट के वाहन निर्माताओं के लिए परेशानी का कारण बन सकती है।ब्रांडीवाइन ग्लोबल के पोर्टफोलियो मैनेजर पैट्रिक कैसर ने पिछले हफ्ते एक इंटरव्यू में कहा, "अगर यूएडब्ल्यू को वह सब कुछ मिलता है जो वे मांग रहे हैं, तो यह स्पष्ट रूप से बड़ी तीन कंपनियों की प्रतिस्पर्धात्मकता को नुकसान पहुंचाएगा।"