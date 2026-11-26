आखिरकार सुजुकी ने अपनी पहली कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिक कार से पर्दा उठा दिया है। कंपनी ने 25 नवंबर 2026 को ऑल न्यू इग्निश का वर्ल्ड प्रीमियर किया। इसे खास तौर पर शहरों में चलाने और पेट्रोल कार से इलेक्ट्रिक कार की ओर जाने वाले ग्राहकों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। इसका डिजाइन कॉम्पैक्ट रखा गया है, वहीं इसमें नया ईवी प्लेटफॉर्म, एलएफपी बैटरी और नया eAxle दिया गया है।

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साथ ही इग्निश को HEARTECT-e नाम के डेडिकेटेड इलेक्ट्रिक व्हीकल प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है। इसमें एलएफपी यानी लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी दी गई है। इस बैटरी को कार की बॉडी के नीचे लगाया गया है।

इसके अलावा इसमें नया eAxle भी मिलता है। इस यूनिट में इलेक्ट्रिक मोटर, इन्वर्टर और रिडक्शन गियर्स को एक साथ जोड़ा गया है। इससे इलेक्ट्रिक कार के पावरट्रेन के जरूरी हिस्से एक ही यूनिट में मिलते हैं।

यह इलेक्ट्रिक कार बाजार में कब आएगी? इसमें क्या-क्या खास मिल सकता है? आइए सबकुछ इस लेख में विस्तार से समझते हैं...सुजुकी ने ऑल न्यू इग्निश का वर्ल्ड प्रीमियर तो कर दिया है, लेकिन इसे खरीदने के लिए ग्राहकों को अभी इंतजार करना होगा। कंपनी 2027 की गर्मियों से यूरोप और अन्य ग्लोबल मार्केट में इसे चरणबद्ध तरीके से उपलब्ध कराने की है।यह कितने की है, बैटरी क्षमता और एक बार चार्ज पर कितनी ड्राइविंग रेंज मिलेगी? फिलहाल इन सबके बारे में कंपनी ने अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी साझा नहीं की है। ऐसे में इन जानकारियों के लिए भी ग्राहकों को इंतजार करना होगा।All New Ignis को सुजुकी ने 'ईजी टू स्विच-योर नेबरहुड बेस्ट सिटी कार' कॉन्सेप्ट पर तैयार किया है। इसका मकसद उन लोगों के लिए इलेक्ट्रिक कार अपनाना आसान बनाना है, जो अब तक पेट्रोल कार या बड़ी कार चलाते रहे हैं। कंपनी ने इसे एक ऐसी कॉम्पैक्ट सिटी कार के रूप में तैयार किया है, जिसे रोजमर्रा के इस्तेमाल और शहर की सड़कों पर चलाने में आसानी हो।



सिर्फ 4.5 मीटर है टर्निंग रेडियस

इसे भी इसके खासियत में ही गिना जा रहा है। दरअसल, शहरों में कार चलाते समय संकरी सड़कों और कम जगह में मोड़ने की जरूरत पड़ती है। इसे ध्यान में रखते हुए All New Ignis का मिनिमम टर्निंग रेडियस 4.5 मीटर रखा गया है।

इसका मतलब है कि कार कम जगह में भी आसानी से मुड़ सकेगी। कॉम्पैक्ट साइज और कम टर्निंग रेडियस इसे शहरी इस्तेमाल के लिहाज से उपयोगी बना सकते हैं।

साथ ही इस कार के डिजाइन के लिए सुजुकी ने स्मार्ट, आइकॉनिक और कोजी थीम चुनी है। इसके बाहरी हिस्से में फ्लोइंग शोल्डर लाइन और फ्लोटिंग रूफ दी गई है, जो कार को अलग लुक देती है। इसके आगे और पीछे एलईडी लैंप मिलेंगे। इन लैंप में डिजिटल अंकों से प्रेरित सिग्नेचर ग्राफिक्स दिए गए हैं। कंपनी ने कार के इंटीरियर में भी अलग तरह की डिजाइन थीम अपनाई है।



कैसा होगा इंटीरियर?

वहीं, अगर कार केबिन की बात करें तो इसमें कार के अंदर वाइड डिस्प्ले पैनल दिया गया है। साथ ही इसका इंस्ट्रूमेंट पैनल मिट्टी के बर्तनों यानी पॉटरी से प्रेरित है।

साथ ही इसमें रीजनरेटिव-हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम दिया गया है। इसके साथ इलेक्ट्रिक ब्रेक बूस्टर भी मिलता है। रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम का इस्तेमाल इलेक्ट्रिक कारों में ब्रेक लगाने के दौरान ऊर्जा को वापस हासिल करने के लिए किया जाता है।



रेंज और बैटरी की जानकारी का इंतजार