टेस्ला की असिस्टेड सेल्फ-ड्राइविंग तकनीक को पूरे यूरोपीय संघ (ईयू) में मंजूरी मिलने का इंतजार और लंबा हो गया है। इस सिस्टम को पूरे ब्लॉक में लागू करने पर चर्चा के लिए होने वाली अहम बैठक एक बार फिर टाल दी गई है। अब यह बैठक 15 दिसंबर को होगी। यूरोपीय आयोग के एक प्रवक्ता ने बुधवार को रॉयटर्स को इसकी जानकारी दी।

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