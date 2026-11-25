कार चलाते समय अगर स्टीयरिंग व्हील बीच में रखने के बावजूद गाड़ी एक तरफ जाने लगे या सीधे रास्ते पर चलते हुए भी स्टीयरिंग तिरछा दिखाई दे, तो इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। कई ड्राइवर ऐसी परेशानी आने पर सबसे पहले व्हील अलाइनमेंट करवाते हैं, लेकिन कई बार अलाइनमेंट के बाद भी समस्या बनी रहती है।

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स्टीयरिंग व्हील के सेंटर से हटने की एक बड़ी वजह फ्रंट व्हील के टो की गलत सेटिंग हो सकती है। दरअसल, टो से पता चलता है कि ऊपर से देखने पर कार के दोनों आगे वाले पहिये किस डायरेक्शन में हैं।

अगर दोनों पहियों के अगले हिस्से एक-दूसरे की तरफ होते हैं, तो ऐसे में इसे टो-इन कहते हैं। इसके उलट, जब पहियों के अगले हिस्से एक-दूसरे से बाहर की तरफ होते हैं, तो इसे टो-आउट कहा जाता है।

अलाइनमेंट करते समय केवल कुल टो की रीडिंग सही होना पर्याप्त नहीं है। बाएं और दाएं फ्रंट व्हील की अलग-अलग सेटिंग भी सही होनी चाहिए। अगर दोनों की सेटिंग में अंतर है, तो कुल टो तय सीमा में होने के बावजूद स्टीयरिंग एक तरफ झुक सकता है।

इसलिए टेक्नीशियन को अलाइनमेंट शुरू करने से पहले स्टीयरिंग व्हील और स्टीयरिंग रैक को सेंटर करना चाहिए। इसके बाद दोनों फ्रंट व्हील के टो को अलग-अलग एडजस्ट करना जरूरी है।

स्टियरिंग का टेढ़ा रहना और कार का एक तरफ खिंचना इसकी वजह दो अलग-अलग स्थितियां हो सकती हैं। पहली स्थिति में गाड़ी सीधी चल सकती है, लेकिन स्टीयरिंग व्हील सेंटर में नहीं रहता। दूसरी स्थिति में कार खुद एक दिशा में जाने लगती है। फ्रंट व्हील की सेटिंग से लेकर रियर व्हील के एंगल, टायरों, सस्पेंशन और इलेक्ट्रॉनिक सेंसर तक कई चीजें इस परेशानी के लिए जिम्मेदार हो सकती हैं। इसलिए हर बार केवल अलाइनमेंट दोबारा करवाना सही समाधान नहीं है। पहले यह समझना जरूरी है कि गड़बड़ी किस हिस्से में है।एक्सपर्ट्स कहते हैं कि कार के पहियों की दिशा और स्टीयरिंग की पोजिशन एक-दूसरे से जुड़ी होती हैं। अलाइनमेंट के दौरान किसी एक पहिये की सेटिंग सही न होने पर स्टीयरिंग बीच में नहीं आ सकता। इसी तरह खराब टायर या सस्पेंशन का कोई हिस्सा भी कार की डायरेक्शन को प्रभावित कर सकता है।



पीछे के पहियों का एंगल बिगड़ना

स्टीयरिंग की परेशानी की वजह से हमेशा आगे के पहिये ही नहीं होते। कार के पिछले पहियों की दिशा भी इसमें भूमिका निभा सकती है। इसे समझने के लिए थ्रस्ट एंगल को जानना जरूरी है।

थ्रस्ट एंगल बताता है कि पीछे के पहिये कार की ज्योमेट्री सेंटरलाइन के मुकाबले किस डायरेक्शन में हैं। अगर रियर व्हील सही डायरेक्शन में नहीं हैं, तो उनका थ्रस्ट एंगल सेंटरलाइन से अलग हो सकता है। इससे कार को सीधा चलाने के लिए आगे के पहियों की सेटिंग प्रभावित हो सकती है।

जिन कारों में रियर एक्सल की ज्योमेट्री एडजस्ट करने की सुविधा होती है, उनमें इसकी जांच खास तौर पर जरूरी है। फोर-व्हील अलाइनमेंट के दौरान पहले रियर व्हील की सेटिंग और उसके बाद स्टीयरिंग व्हील को सेंटर करके फ्रंट व्हील का अलाइनमेंट जांचना चाहिए।



सस्पेंशन या स्टीयरिंग का कोई हिस्सा खराब होना

कई बार कार के पहियों की सेटिंग सही करने के बाद भी स्टीयरिंग की समस्या बनी रहती है। इसकी वजह सस्पेंशन या स्टीयरिंग सिस्टम का कोई खराब या ढीला पार्ट हो सकता है।

टाई-रॉड एंड, बॉल जॉइंट, कंट्रोल आर्म बुश, सस्पेंशन आर्म और स्टीयरिंग लिंकेज जैसे हिस्सों में खराबी आने पर व्हील की पोजिशन प्रभावित हो सकती है। गहरे गड्ढे में तेज रफ्तार से गाड़ी चलाना, स्पीड ब्रेकर से जोर से गुजरना या दुर्घटना भी इन पार्ट्स को नुकसान पहुंचा सकती है।

ऐसे में केवल अलाइनमेंट करवाने से समस्या का स्थायी समाधान नहीं होगा। खराब या ढीले कंपोनेंट्स की वजह से ड्राइविंग के दौरान पहियों की सेटिंग दोबारा बदल सकती है। इसलिए अलाइनमेंट से पहले स्टीयरिंग और सस्पेंशन के सभी जरूरी पार्ट्स की जांच करानी चाहिए। जरूरत पड़ने पर खराब हिस्सों की मरम्मत या उन्हें बदलने के बाद ही दोबारा अलाइनमेंट करवाएं।



टायर की बनावट और हवा का दबाव भी हो सकता है कारण

विशेषज्ञ कहते हैं कि अगर कार एक तरफ खिंच रही है, तो हर बार इसकी वजह व्हील अलाइनमेंट नहीं होती। टायर्स से जुड़ी समस्याएं भी गाड़ी की डायरेक्शन बदल सकती हैं। इनमें अलग-अलग एयर प्रेशर, असमान घिसावट और अलग-अलग प्रकार के टायर शामिल हैं।

टायर कोनिसिटी इसका एक उदाहरण है। इस स्थिति में टायर घूमते समय एक तरफ बल पैदा करता है। इसके कारण कार एक दिशा में खिंचने लग सकती है। इसी तरह प्लाई स्टीयर नाम की टायर से जुड़ी विशेषता भी साइड की तरफ लगने वाले बल को प्रभावित कर सकती है।

इसलिए जांच के दौरान केवल पहियों की सेटिंग पर ध्यान देना काफी नहीं है। टेक्नीशियन को सभी टायरों की स्थिति, घिसावट और एयर प्रेशर भी देखना चाहिए। अगर परेशानी टायर की बनावट या उसकी स्थिति से जुड़ी है, तो सिर्फ अलाइनमेंट एडजस्ट करने से वह ठीक नहीं होगी।



मॉडर्न कारों में सेंसर की सेटिंग भी जांचें

आज की कारों में इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग और एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम जैसे फीचर्स मिलते हैं। इन सिस्टम को स्टीयरिंग व्हील की स्थिति बताने में स्टीयरिंग एंगल सेंसर मदद करता है।

कुछ मामलों में व्हील अलाइनमेंट या स्टीयरिंग सिस्टम की मरम्मत के बाद इस सेंसर को दोबारा कैलिब्रेट करना पड़ सकता है। कैलिब्रेशन से इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को स्टीयरिंग की सीधी पोजिशन पहचानने में मदद मिलती है।

हालांकि, यहां एक बात समझना जरूरी है। अगर स्टीयरिंग व्हील मैकेनिकल रूप से टेढ़ा है, तो सिर्फ सेंसर कैलिब्रेशन से वह सीधा नहीं होगा। पहले पहियों और स्टीयरिंग की ज्योमेट्री ठीक करनी होगी। इसके बाद जरूरत होने पर कंपनी की निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सेंसर की कैलिब्रेशन करानी चाहिए।



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