होंडा की प्रीमियम स्पोर्ट्स कार इंटीग्रा टाइप एस अब जापान में भी दस्तक देने जा रही है। उत्तरी अमेरिका में वापसी के बाद कंपनी ने इस कार को अपने घरेलू बाजार में लाने का एलान किया है। खास बात यह है कि इस कार के साथ एक्यूरा ब्रांड भी पहली बार जापान पहुंचेगा। इसमें होंडा सिविक टाइप R वाला ड्राइविंग DNA मिलेगा, लेकिन कंपनी ने इसके डिजाइन और आराम का भी खास ध्यान रखा है।

पहली बार जापान पहुंचेगा एक्यूरा ब्रांड

होंडा का मुख्यालय जापान में है, लेकिन उसका प्रीमियम कार ब्रांड एक्यूरा अब तक वहां उपलब्ध नहीं था। इंटीग्रा टाइप S के आने से पहली बार जापानी ग्राहकों को एक्यूरा ब्रांड की कार खरीदने का मौका मिलेगा।

इससे पहले इंटीग्रा जापान में होंडा के नाम से बेची जाती थी। यह कार 1985 से 2006 तक जापानी बाजार में उपलब्ध रही थी। अब कंपनी इसे एक्यूरा ब्रांड के तहत नए रूप में वापस ला रही है।

सिविक टाइप R जैसा ड्राइविंग अनुभव

इंटीग्रा टाइप एस में होंडा सिविक टाइप आर का ड्राइविंग डीएनए देखने को मिलेगा। इसका मतलब है कि कार को स्पोर्टी ड्राइविंग पसंद करने वाले ग्राहकों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। हालांकि, इसमें केवल तेज रफ्तार और प्रदर्शन पर ही जोर नहीं दिया गया है। इसके डिजाइन के साथ आराम यानी कंफर्ट का भी मेल रखा गया है।

320 हॉर्सपावर का टर्बो इंजन

इसी के साथ जापान आने वाली इंटीग्रा टाइप S में वही तकनीकी खूबियां मिलेंगी, जो अमेरिका में उपलब्ध मॉडल में दी गई हैं। इसमें 2.0-लीटर का टर्बोचार्ज्ड इंजन मिलेगा, जो 320 हॉर्सपावर की ताकत पैदा करता है।

इस कार में सिर्फ छह-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन दिया गया है। यानी इसमें ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का विकल्प नहीं मिलेगा। इसके अलावा कार में लिमिटेड-स्लिप डिफरेंशियल, ब्रेम्बो ब्रेक्स और 19-इंच के व्हील्स भी दिए गए हैं। कंपनी के मुताबिक, यह कार 0 से 60 मील प्रति घंटे की रफ्तार करीब 5.1 सेकंड में पकड़ सकती है।

अमेरिका में बनती है इंटीग्रा टाइप S

इंटीग्रा टाइप S का निर्माण अमेरिका के ओहियो स्थित मैरीस्विल प्लांट में होता है। खास बात यह है कि होंडा 1988 से ओहियो में बनी कारों को जापान निर्यात कर रही है। ऐसे में इंटीग्रा टाइप S भी अमेरिका में तैयार होकर जापानी बाजार पहुंचेगी।

क्या जापान में आएंगी एक्यूरा की और कारें?

जापान में इंटीग्रा टाइप S की एंट्री को एक्यूरा ब्रांड के लिए अहम खास माना जा रहा है। कंपनी की नजर इस बात पर रहेगी कि जापानी ग्राहक इस कार को कैसी प्रतिक्रिया देते हैं। अगर वहां इंटीग्रा टाइप S को अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है, तो भविष्य में एक्यूरा के दूसरे मॉडल भी जापानी बाजार में उतारे जा सकते हैं।