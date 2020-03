Skoda और Volkswagen की 7 कारें भारतीय बाजार में रखने वाली हैं कदम, जानिए फीचर्स और डीटेल्स

{"_id":"5e80aa078ebc3e6fcb32580a","slug":"seven-cars-of-skoda-and-volkswagen-to-be-launch-on-market-in-india","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"Skoda \u0914\u0930 Volkswagen \u0915\u0940 7 \u0915\u093e\u0930\u0947\u0902 \u092d\u093e\u0930\u0924\u0940\u092f \u092c\u093e\u091c\u093e\u0930 \u092e\u0947\u0902 \u0930\u0916\u0928\u0947 \u0935\u093e\u0932\u0940 \u0939\u0948\u0902 \u0915\u0926\u092e, \u091c\u093e\u0928\u093f\u090f \u092b\u0940\u091a\u0930\u094d\u0938 \u0914\u0930 \u0921\u0940\u091f\u0947\u0932\u094d\u0938","category":{"title":"Automobiles","title_hn":"\u0911\u091f\u094b-\u0935\u0930\u094d\u0932\u094d\u0921","slug":"automobiles"}}

ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Sun, 29 Mar 2020 08:36 PM IST

ख़बर सुनें

भारत में फॉक्सवैगन ग्रुप की सभी कंपनियां VW इंडिया प्राइवेंट लिमिटेड, VW ग्रुप सेल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और स्कोडा ऑटो प्राइवेट लिमिटेड मर्ज होने वाली हैं। जिसके बाद यह सभी कंपनिया अब सिंगल एंटिटी स्कोडा ऑटो फोक्सवैगन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (SAVWIPL) के तौर पर काम करेगी। इसके चलते भारत के बाजार में 7 नई कारें आने वाली हैं। बता दें कि यह सभी कारें पेट्रोल इंजन से लैस होंगी। आइए आपको बताते हें कि कौन सी कारें हैं जो भारतीय बाजार में आने वाली हैं। फॉक्सवैगन MQB AO IN प्लेटफॉर्म पर आधारित 4 नई कारें लाने की तैयारी कर रहा है। माना जा रहा है कि कार की सेल 2021 की पहली तिमाही में होगी। वहीं इसके बाद कंपनी नई जनरेशन वेंटो कार को लेकर आएगी। जबकि कंपनी सब-4-मीटर एसयूवी और नेक्स्ट जनरेशन पोलो साल 2022 में लॉन्च करेगी। बता दें कि फॉक्सवैगन मिड साइज SUV इस प्लेटफॉर्म पर आधारित पहली कार होगी। BS6 इंजन वाली स्कोडा रैपिड को जल्द ही नया 1.0 लीटर TSI टर्बो पेट्रोल इंजन मिलने वाला है। कंपनी ने इसी इंजन का इस्तेमाल BS6 फॉक्सवैगन पोलो और वेंटो में भी किया है। इसके ट्रांसमिशन ऑप्शन में ग्राहकों को 6 स्पीड टॉर्क कंवर्टर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन और 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन दोनों विकल्प मिलेंगे। यह 3-सिलिंडर पेट्रोल इंजन 108bhp पावर और 175Nm टॉर्क जनरेट करता है। मिड साइज्ड एसयूवी इस साल की पहली तिमाही में ही लॉन्च हो जाएगी। वहीं इन कॉन्सेप्ट बेस्ड मिड साइज्ड एसयूवी और नेक्स्ट जेनरेशन स्कोडा रैपिड में भी देने वाली है। नए मॉडल्स MQB AO IN प्लेटफॉर्म पर आधारित होंगे। Vision IN पर आधारित SUV को 1.5 लीटर TSI पेट्रोल इंजन के साथ 7 स्पीड DSG ऑटोमेटिक गियरबॉक्स भी मिलेगा। नेक्स्ट जेनरेशन रैपिड अगली तिमाही में सेल के लिए उपलब्ध होगी।