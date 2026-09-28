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रेनो ट्राइबर टर्बो इंजन मॉडल लॉन्च: जानें दमदार इंजन, माइलेज और शानदार फीचर्स

Mon, 28 Sep 2026 04:11 PM IST
Amar Sharma ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Amar Sharma Updated Mon, 28 Sep 2026 04:11 PM IST
सार

रेनो ने आखिरकार Triber Turbo को भारतीय बाजार में लॉन्च कर दिया है। कंपनी लंबे समय से Triber के ज्यादा पावरफुल टर्बो-पेट्रोल संस्करण पर काम कर रही थी। इसकी खबर पहली बार 2019 में सामने आई थी। अब लॉन्च के साथ Triber को ज्यादा ताकतवर इंजन का विकल्प मिल गया है।

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Renault Triber Turbo Launched: Check Price, Engine Specs, Features And Safety Details
Renault Triber Turbo - फोटो : Renault India

विस्तार
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लंबे इंतजार के बाद आखिरकार रेनो ने अपनी लोकप्रिय 7-सीटर एमपीवी का पावरफुल वर्जन Renault Triber Turbo (रेनो ट्राइबर टर्बो) भारतीय बाजार में लॉन्च कर दिया है। इसकी एक्स-शोरूम कीमत 7.84 लाख रुपये से शुरू होकर 8.99 लाख रुपये तक जाती है। 

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अपने नैचुरली एस्पिरेटेड स्टैंडर्ड पेट्रोल मॉडल की तुलना में, ट्राइबर टर्बो के वेरिएंट्स 94,000 रुपये से 1.11 लाख रुपये तक अधिक महंगे हैं। 

 

रेनो ट्राइबर टर्बो के इंजन और परफॉर्मेंस में क्या खास है?

नई Triber Turbo में वही 'HR10' 1.0-लीटर, 3-सिलेंडर टर्बो-पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो कंपनी की Kiger और Duster 1.0 एसयूवी में इस्तेमाल होता है। हालांकि, नए इंजन मैनेजमेंट सिस्टम के कारण इसका टॉर्क आउटपुट इन दोनों एसयूवी से अधिक है:
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  • पावर और टॉर्क: यह टर्बो इंजन 100hp की मैक्सिमम पावर और 180Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है।
  • एक्सीलरेशन (0-100 kph): कंपनी का दावा है कि यह कार महज 10.8 सेकंड में 0 से 100 किमी प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकती है।
  • गियरबॉक्स विकल्प: फिलहाल इसे 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ उतारा गया है। जबकि CVT ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन का विकल्प जल्द ही जोड़ा जाएगा।
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एक्सटीरियर डिजाइन के मामले में टर्बो मॉडल स्टैंडर्ड वर्जन से कितना अलग है?

डिजाइन के मामले में टर्बो मॉडल काफी हद तक अपने रेगुलर पेट्रोल काउंटरपार्ट जैसा ही दिखता है, लेकिन कुछ खास एलिमेंट्स इसे अलग पहचान देते हैं:
  • फ्रंट प्रोफाइल: सामने की तरफ रेनॉल्ट के नए लोगो के साथ ग्लॉस-ब्लैक ग्रिल, LED हेडलाइट्स और LED DRLs दिए गए हैं। बम्पर के निचले हिस्से में सिल्वर सराउंड के साथ बड़ा एयर डैम और फॉग लैंप्स मिलते हैं।
  • साइड प्रोफाइल: इसमें फंक्शनल रूफ रेल्स, ग्लॉस-ब्लैक डोर हैंडल्स और ORVMs के साथ 15-इंच के डुअल-टोन व्हील्स दिए गए हैं, जो अलॉय व्हील्स जैसा लुक देते हैं।
  • रियर प्रोफाइल: पीछे की तरफ क्लियर-लेंस LED टेल-लाइट्स को ग्लॉस-ब्लैक स्ट्रिप से जोड़ा गया है। टेलगेट पर लगा नया 'TURBO' बैज इसे स्टैंडर्ड मॉडल से अलग पहचान देता है।

 

इंटीरियर, बूट स्पेस और केबिन फीचर्स में क्या-क्या मिलता है?

7-सीटर केबिन लेआउट के साथ आने वाली इस एमपीवी की फीचर लिस्ट बेहद समृद्ध है:
  • इन्फोटेनमेंट और कनेक्टिविटी: वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले को सपोर्ट करने वाला 8-इंच का टचस्क्रीन और 7-इंच का डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले।
  • कंफर्ट फीचर्स: वायरलेस फोन चार्जर, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल (पीछे की सीटों के लिए अलग ब्लोअर कंट्रोल के साथ), कूल्ड सेंटर स्टोरेज बॉक्स, पुश-बटन स्टार्ट/स्टॉप, क्रूज कंट्रोल, और ऑटोमैटिक हेडलाइट्स व वाइपर्स।
  • बूट स्पेस: तीसरी रो (तीसरी पंक्ति) को फोल्ड करने पर इसमें 625 लीटर का विशाल बूट स्पेस मिलता है।

 

सुरक्षा के लिहाज से रेनो ट्राइबर टर्बो में क्या सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं?

ग्लोबल एनसीएपी (Global NCAP) क्रैश टेस्ट में 4-स्टार सेफ्टी रेटिंग हासिल करने वाली ट्राइबर के टर्बो वेरिएंट में सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा गया है:
  • सेफ्टी किट: इसमें 6 एयरबैग्स, आईसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट्स, ABS, EBD, ESP (इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम), ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल-स्टार्ट असिस्ट और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS) जैसे फीचर्स शामिल हैं।
  • स्पेशल ट्यूनिंग: रेनॉल्ट ने टर्बो इंजन की अधिक पावर को संभालने के लिए इसके ABS, ESC और ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम को खास तौर पर री-ट्यून किया है।
भारतीय ऑटो बाजार के कॉम्पैक्ट एमपीवी सेगमेंट में रेनॉल्ट ट्राइबर का सीधा मुकाबला Nissan Gravite (निसान ग्रेविएट) जैसी कारों से रहता है। 
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