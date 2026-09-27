फेस्टिव सीजन में अधिकतर लोग नई कार या बाइक खरीदने का सोचते हैं। नौकरीपेशा लोगों, कॉलेज जाने वाले स्टूडेंट्स और रोजाना शहर व गांव में लंबा सफर तय करने वाले ग्राहकों के लिए मोटरसाइकिल आज रोजमर्रा की जिंदगी का एक जरूरी हिस्सा बन चुकी है। हालांकि, कई बार सीमित बजट की वजह से लोग नई बाइक खरीदने का फैसला टाल देते हैं।

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