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Hindi News ›   Automobiles News ›   Renault Duster Strong Hybrid Yields 29 kmpl Mileage, Bookings Open at ₹21,000: Check Specs & Launch Date

रेनो डस्टर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड का 29 Kmpl माइलेज का दावा: ₹21,000 में बुकिंग शुरू, जानें कब होगी लॉन्च?

Fri, 09 Oct 2026 05:46 PM IST
Amar Sharma ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Amar Sharma Updated Fri, 09 Oct 2026 05:46 PM IST
सार

कागजों पर इन आंकड़ों के आधार पर Duster Hybrid को अपने प्रतिद्वंद्वियों पर माइलेज की बढ़त मिलती है। हालांकि, वास्तविक परिस्थितियों में माइलेज ट्रैफिक, ड्राइविंग स्टाइल और सड़क की स्थिति जैसे कारकों पर निर्भर करेगा।

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Renault Duster Strong Hybrid Yields 29 kmpl Mileage, Bookings Open at ₹21,000: Check Specs & Launch Date
Renault Duster 2026 - फोटो : Renault

विस्तार
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रेनो इंडिया (Renault India) ने अपनी बहुप्रतीक्षित एसयूवी डस्टर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड ई-टेक 160 (Duster Strong Hybrid E-Tech 160) की आधिकारिक बुकिंग शुरू कर दी है। इसके साथ ही कंपनी ने अपनी आगामी हाइब्रिड कार की माइलेज का खुलासा भी कर दिया है। कंपनी के अनुसार, यह एसयूवी ARAI प्रमाणित 29 kmpl का माइलेज देगी। 
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  • बुकिंग टोकन अमाउंट: ग्राहक इस स्ट्रांग-हाइब्रिड एसयूवी को 21,000 रुपये की टोकन राशि देकर रेनो इंडिया की आधिकारिक वेबसाइट या अधिकृत डीलरशिप्स के जरिए बुक कर सकते हैं।
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  • लॉन्च और डेब्यू डेट: रेनो डस्टर स्ट्रांग हाइब्रिड 17 अक्तूबर 2026 को भारतीय बाजार में अपना आधिकारिक डेब्यू करेगी। और इसके सभी फीचर्स व कीमतों का पूर्ण खुलासा किया जाएगा।
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  • कंपनी की रणनीति: यह गाड़ी कंपनी के futuREady (फ्यूचरेडी) रोडमैप के तहत भारत में रेनो की 'E-Tech' स्ट्रांग-हाइब्रिड तकनीक की शुरुआत करेगी।

 

क्या Duster Strong Hybrid का माइलेज अपने मुख्य प्रतिद्वंद्वियों से ज्यादा है?

रेनो का दावा है कि Duster E-Tech 160 को ARAI द्वारा 29 किमी/लीटर (kmpl) का सर्टिफाइड फ्यूल एफिशिएंसी माइलेज मिला है। जो इसे स्ट्रांग-हाइब्रिड मिड-साइज एसयूवी सेगमेंट में सबसे किफायती गाड़ियों में से एक बनाता है।


मिड-साइज हाइब्रिड एसयूवी माइलेज तुलना:
 
एसयूवी मॉडल पावरट्रेन दावा किया गया माइलेज (ARAI)
Renault Duster Strong Hybrid 1.8L ई-टेक हाइब्रिड 29.00 kmpl
Maruti Suzuki Victoris स्ट्रांग-हाइब्रिड 28.65 kmpl
Maruti Suzuki Grand Vitara स्ट्रांग-हाइब्रिड 27.97 kmpl
Toyota Urban Cruiser Hyryder स्ट्रांग-हाइब्रिड 27.97 kmpl

नोट: हालांकि कागजों पर डस्टर हाइब्रिड अपने प्रतिद्वंद्वियों से आगे दिखती है। लेकिन वास्तविक दुनिया में माइलेज ट्रैफिक, ड्राइविंग स्टाइल और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। यह पावरट्रेन डीजल एसयूवी का एक बेहतरीन विकल्प बनने का दावा पेश करता है।

 

Renault Duster Strong Hybrid का इंजन और हाइब्रिड सिस्टम कैसे काम करता है?

डस्टर स्ट्रांग हाइब्रिड में पेट्रोल इंजन और इलेक्ट्रिक मोटर का एडवांस्ड कॉम्बिनेशन दिया गया है, जिसे एक्सटर्नल चार्जिंग की आवश्यकता नहीं होती:
  • इंजन और मोटर: इसमें 1.8-लीटर, 4-सिलेंडर पेट्रोल इंजन के साथ दो इलेक्ट्रिक मोटर्स और एक 1.4 kWh का बैटरी पैक जोड़ा गया है।
  • पावर और टॉर्क: इस हाइब्रिड सिस्टम का कंबाइंड आउटपुट 160 PS की पावर और 172 Nm का टॉर्क जनरेट करता है।
  • इंटेलिजेंट मल्टी-मोड ट्रांसमिशन: यह ट्रांसमिशन ड्राइविंग परिस्थितियों के हिसाब से पेट्रोल इंजन और इलेक्ट्रिक मोटर्स के बीच स्विच करता है।
  • सेल्फ-चार्जिंग तकनीक: प्लग-इन हाइब्रिड (PHEV) या प्योर ईवी (EV) के विपरीत, इस गाड़ी को बाहरी चार्जर से प्लग करने की जरूरत नहीं होती। इसमें रीजेनरेटिव ब्रेकिंग और ड्राइविंग के दौरान ही बैटरी खुद-ब-खुद चार्ज होती रहती है।
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