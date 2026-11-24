फाडा: फेस्टिव सीजन में कारों की कुल बिक्री घटी, लेकिन इलेक्ट्रिक कारों ने तोड़े सारे रिकॉर्ड; जानें आंकड़े
- इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री 72.9% बढ़ी।
- 52,104 इलेक्ट्रिक कारों का रजिस्ट्रेशन।
- कुल पैसेंजर व्हीकल बिक्री 7.2% घटी।
- कुल ईवी रजिस्ट्रेशन पांच लाख पार।
विस्तार
भारत में इलेक्ट्रिक गाड़ियां तेजी से बढ़ रही है। इसका असर इस बार फेस्टिव सीजन की बिक्री में भी देखने को मिला। जहां पैसेंजर व्हीकल मार्केट में गिरावट दर्ज की गई, वहीं इलेक्ट्रिक कारों की मांग ने सबको चौंका दिया। फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन्स (FADA) के आंकड़ों के अनुसार, 42 दिनों के फेस्टिव पीरियड में इलेक्ट्रिक पैसेंजर व्हीकल का रजिस्ट्रेशन 72.9 प्रतिशत बढ़कर 52,104 यूनिट हो गया। इसके उलट, कुल पैसेंजर व्हीकल बिक्री 7.2 प्रतिशत घटकर करीब 7.5 लाख यूनिट रह गई।
इस बदलाव का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अब फेस्टिव सीजन में बिकने वाली हर 14वीं पैसेंजर गाड़ी इलेक्ट्रिक रही। पिछले साल यह आंकड़ा हर 27 गाड़ियों में एक था। यानी ग्राहकों के बीच इलेक्ट्रिक कारों की हिस्सेदारी तेजी से बढ़ रही है।
पेट्रोल-डीजल कारों की बिक्री में आई गिरावट
- फाडा की रिपोर्ट के अनुसार, फेस्टिव सीजन के दौरान इलेक्ट्रिक कारों की मांग बढ़ी, लेकिन नॉन-इलेक्ट्रिक पैसेंजर व्हीकल की बिक्री में 10 प्रतिशत से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई। फाडा के प्रेसिडेंट साई गिरिधर के मुताबिक, नवरात्रि के दौरान पैसेंजर व्हीकल की बिक्री 18 प्रतिशत से ज्यादा नीचे थी। हालांकि, धनतेरस और दिवाली के आसपास ग्राहकों की खरीदारी बढ़ी, जिससे बिक्री में आई गिरावट काफी हद तक कम हो गई और यह घाटा लगभग आधा रह गया।
- पिछले साल जीएसटी में कटौती के चलते फेस्टिव सीजन में गाड़ियों की मांग काफी मजबूत रही थी। ऐसे में इस साल की तुलना पिछले साल से करने पर गिरावट ज्यादा नजर आती है। हालांकि, 2024 के फेस्टिव सीजन से तुलना करें तो इस बार पैसेंजर व्हीकल रिटेल 16.4 प्रतिशत ज्यादा रही।
पहली बार पांच लाख के पार पहुंची ईवी की बिक्री
- फेस्टिव सीजन में सिर्फ इलेक्ट्रिक कारों की ही नहीं, बल्कि सभी तरह के इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में तेजी देखने को मिली। फाडा के आंकड़ों के मुताबिक, इस दौरान कुल वाहन रिटेल 2.2 प्रतिशत बढ़कर 55.2 लाख यूनिट हो गई।
- वहीं, सभी कैटेगरी को मिलाकर इलेक्ट्रिक वाहनों का रजिस्ट्रेशन 52.6 प्रतिशत बढ़कर 5.1 लाख यूनिट पहुंच गया। यह पहली बार है जब फेस्टिव सीजन में EV रजिस्ट्रेशन ने 5 लाख का आंकड़ा पार किया है। कुल वाहन रजिस्ट्रेशन में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की हिस्सेदारी भी पिछले साल के करीब 6 प्रतिशत से बढ़कर लगभग 9 प्रतिशत हो गई।
- इसके उलट, नॉन-इलेक्ट्रिक वाहनों के रजिस्ट्रेशन में 1.1 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई। इससे साफ है कि कुल वाहन बाजार की ग्रोथ में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की भूमिका लगातार बढ़ रही है।
इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स ने भी दिखाई दमदार रफ्तार
- इलेक्ट्रिक वाहनों की बढ़ती बिक्री में सबसे बड़ा योगदान इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स का रहा। फेस्टिव सीजन में इनकी बिक्री 61.1 प्रतिशत बढ़कर 3.31 लाख यूनिट हो गई।
- आंकड़ों के अनुसार, अतिरिक्त ईवी रजिस्ट्रेशन में इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स का योगदान करीब 70 प्रतिशत रहा। वहीं, टू-व्हीलर सेगमेंट की कुल ग्रोथ में इनकी हिस्सेदारी 80 प्रतिशत से ज्यादा रही।
- इस दौरान कुल टू-व्हीलर रिटेल में 3.7 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई, जबकि नॉन-इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स की बिक्री में केवल 0.7 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। यानी इलेक्ट्रिक स्कूटर और बाइक भी ग्राहकों की पसंद में तेजी से जगह बना रहे हैं।
क्या बदल रहा है भारतीय ऑटो बाजार?
विशेषज्ञ के अनुसार, फेस्टिव सीजन के आंकड़े बताते हैं कि इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग अब सिर्फ शुरुआती ग्राहकों तक सीमित नहीं है। पैसेंजर व्हीकल और टू-व्हीलर दोनों सेगमेंट में EV की हिस्सेदारी बढ़ रही है। हालांकि, कुल पैसेंजर व्हीकल बाजार में गिरावट यह भी दिखाती है कि इस बार ग्राहकों ने गाड़ी खरीदने में थोड़ी सावधानी बरती। इसके बावजूद इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बिक्री में आई तेजी भारतीय ऑटो बाजार में बदलती पसंद का संकेत देती है।