भारत में इलेक्ट्रिक गाड़ियां तेजी से बढ़ रही है। इसका असर इस बार फेस्टिव सीजन की बिक्री में भी देखने को मिला। जहां पैसेंजर व्हीकल मार्केट में गिरावट दर्ज की गई, वहीं इलेक्ट्रिक कारों की मांग ने सबको चौंका दिया। फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन्स (FADA) के आंकड़ों के अनुसार, 42 दिनों के फेस्टिव पीरियड में इलेक्ट्रिक पैसेंजर व्हीकल का रजिस्ट्रेशन 72.9 प्रतिशत बढ़कर 52,104 यूनिट हो गया। इसके उलट, कुल पैसेंजर व्हीकल बिक्री 7.2 प्रतिशत घटकर करीब 7.5 लाख यूनिट रह गई।

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