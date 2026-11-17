लग्जरी कॉम्पैक्ट कार निर्माता मिनी इंडिया (Mini India) ने भारतीय बाजार में अपनी ऑल-इलेक्ट्रिक कूपर एसई (Cooper SE) और नई मिनी पॉल स्मिथ एडिशन (Mini Paul Smith Edition) के लिए प्री-लॉन्च बुकिंग आधिकारिक रूप से शुरू कर दी है। खास बात यह है कि पॉल स्मिथ एडिशन तीन बॉडी स्टाइल्स- Cooper S, Convertible और Cooper SE में उपलब्ध होगा। हालांकि, कंपनी ने अभी तक इन मॉडल्स की कीमतों या डिलीवरी टाइमलाइन की घोषणा नहीं की है।

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