भारत में शुरू हुई नई मिनी कूपर एसई और पॉल स्मिथ एडिशन की प्री-लॉन्च बुकिंग: जानें वेरिएंट्स, खास डिजाइन डिटेल
ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: अमर शर्मा Updated Tue, 17 Nov 2026 05:38 PM IST
सार
- Mini India ने अपनी नई इलेक्ट्रिक कार Cooper SE और खास Paul Smith Edition के लिए प्री-लॉन्च बुकिंग शुरू कर दी है।
- Paul Smith Edition को तीन बॉडी स्टाइल में पेश किया जाएगा।
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विस्तार
लग्जरी कॉम्पैक्ट कार निर्माता मिनी इंडिया (Mini India) ने भारतीय बाजार में अपनी ऑल-इलेक्ट्रिक कूपर एसई (Cooper SE) और नई मिनी पॉल स्मिथ एडिशन (Mini Paul Smith Edition) के लिए प्री-लॉन्च बुकिंग आधिकारिक रूप से शुरू कर दी है। खास बात यह है कि पॉल स्मिथ एडिशन तीन बॉडी स्टाइल्स- Cooper S, Convertible और Cooper SE में उपलब्ध होगा। हालांकि, कंपनी ने अभी तक इन मॉडल्स की कीमतों या डिलीवरी टाइमलाइन की घोषणा नहीं की है।
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इच्छुक ग्राहक मिनी इंडिया की आधिकारिक वेबसाइट के जरिए अपनी रुचि दर्ज करा सकते हैं या कॉलबैक के लिए अनुरोध कर सकते हैं। इसके अलावा, बुकिंग और अधिक जानकारी के लिए ग्राहक अपने नजदीकी अधिकृत मिनी डीलरशिप पर भी संपर्क कर सकते हैं।
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ऑल-इलेक्ट्रिक Mini Cooper SE में ग्राहकों को क्या खास मिलेगा?ऑल-इलेक्ट्रिक मिनी कूपर SE ब्रांड की जानी-पहचानी क्लासिक डिजाइन पहचान को एक आधुनिक इलेक्ट्रिक पावरट्रेन के साथ जोड़ती है:
- गो-कार्ट जैसा ड्राइविंग अनुभव: इसे मुख्य रूप से शहरी ड्राइविंग को ध्यान में रखकर विकसित किया गया है। मिनी इसके कॉम्पैक्ट आकार, फुर्तीलेपन और विशिष्ट 'गो-कार्ट' जैसे ड्राइविंग अनुभव को इसकी सबसे बड़ी खूबी बता रही है।
- तकनीकी जानकारियों का इंतजार: यह मॉडल कूपर रेंज की पारंपरिक डिजाइन शैली को बरकरार रखते हुए शहरी मोबिलिटी के लिए एक ऑल-इलेक्ट्रिक विकल्प पेश करता है। हालांकि, बुकिंग की घोषणा के तहत मिनी ने अभी तक इसकी बैटरी क्षमता, ड्राइविंग रेंज, चार्जिंग क्षमता या पावर आउटपुट जैसे तकनीकी स्पेसिफिकेशंस का खुलासा नहीं किया है।
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नए Mini Paul Smith Edition में क्या-क्या एक्सक्लूसिव डिजाइन बदलाव किए गए हैं?पॉल स्मिथ एडिशन ब्रिटिश कार निर्माता और मशहूर डिजाइनर पॉल स्मिथ (Paul Smith) के बीच की साझेदारी को आगे बढ़ाता है। उनकी 'क्लासिक विद अ ट्विस्ट' डिजाइन शैली को Cooper S, Convertible और Cooper SE- तीनों वर्जन में शामिल किया गया है:
- 20 से अधिक विशिष्ट एलिमेंट्स: इस स्पेशल एडिशन के एक्सटीरियर और केबिन में 20 से ज्यादा खास डिजाइन एलिमेंट्स दिए गए हैं, जो मिनी के चंचल और स्वतंत्र चरित्र के साथ पॉल स्मिथ की अनूठी डिजाइन शैली को दर्शाते हैं।
- तीन खास एक्सटीरियर कलर विकल्प: खरीदारों को इसमें तीन एक्सटीरियर रंगों का विकल्प मिलेगा- स्टेटमेंट ग्रे (Statement Grey) (जो 1959 की ऑस्टिन सेवन के मूल शेड से प्रेरित है और इसमें हल्का नीलापन है), इंस्पायर्ड व्हाइट (Inspired White) (जो क्लासिक मिनी के बेज फिनिश की याद दिलाता है), और मिडनाइट ब्लैक मेटैलिक (Midnight Black Metallic) (जिसे मौजूदा मिनी कलर पैलेट से लिया गया है)। इनमें से पहले दो शेड्स (Statement Grey और Inspired White) केवल इसी स्पेशल एडिशन के लिए एक्सक्लूसिव रखे गए हैं।
भारत में मिनी का सेल्स और सर्विस नेटवर्क कितना बड़ा है?बुकिंग और आफ्टरसेल्स सपोर्ट के लिए मिनी इंडिया के पास देश भर में एक मजबूत नेटवर्क मौजूद है:
- सेल्स टचपॉइंट्स: मिनी वर्तमान में अपने डीलरशिप भागीदारों के माध्यम से 17 भारतीय शहरों में 18 सेल्स टचपॉइंट्स संचालित करती है।
- BMW ग्रुप के जरिए सर्विस सपोर्ट: इसका आफ्टरसेल्स ऑपरेशन BMW ग्रुप इंडिया के व्यापक सर्विस नेटवर्क के साथ एकीकृत है, जो देश के 36 शहरों में 51 टचपॉइंट्स पर मिनी ग्राहकों को सर्विस सपोर्ट प्रदान करता है।