ओला कैब का चौंकाने वाला बिल: 60 किमी की राइड और थमा दिया ₹5,662 का बिल! दिल्ली में यात्री के साथ क्या हुआ?

दिल्ली में एक कैब यात्रा का बिल यात्रियों के लिए हैरान करने वाला साबित हुआ। करीब 60 किमी की यात्रा और छह घंटे के लिए बुक की गई Ola (ओला) कैब का शुरुआती किराया ₹1,285 दिखाया गया था। लेकिन यात्रा पूरी होने पर ऐप में कुल बिल ₹5,662 पहुंच गया।

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सोशल मीडिया रेडिट पर साझा किए गए एक पोस्ट के मुताबिक, यात्रियों का कहना है कि वे यह समझ नहीं पाए कि आखिर बिल में इतनी बड़ी अतिरिक्त दूरी कैसे जुड़ गई। उनके अनुसार, यात्रा के दौरान कैब को महिपालपुर स्थित होटल से यशोभूमि प्रदर्शनी स्थल तक जाना था। और वहां से सीधे इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पहुंचना था।